Ob prižigu kresničk zagorelo božično drevo, ogenj nato zajel stanovanje

O požaru so bili policisti obveščeni okoli 19.30. Po prvih podatkih je zagorelo zaradi prižiga kresničk. "Stanovalci so skušali požar pogasiti, pri tem pa sta bili dve osebi poškodovani. Huje je bila poškodovana ena oseba, ki je bila odpeljana v UBKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, pri drugem pa so poškodbe lažje," so sporočili ljubljanski policisti.

Požar so pogasili gasilci, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.