Ob sprehodu okoli jezera ostale brez denarnic in več sto evrov

Blejski policisti so bili v soboto nekaj po 12.30 obveščeni o treh drznih tatvinah ob Blejskem jezeru, so sporočili s PU Kranj. Tri tuje obiskovalke so med sprehajanjem ob Blejskem jezeru v nahrbtniku oziroma torbici pogrešile denarnice, v katerih so imele poleg dokumentov tudi denar, so zapisali na Policiji.

"Neznani storilec si je na predrzen način pri eni prilastil okoli 300 evrov gotovine, pri drugi nekaj več kot 200 evrov, pri tretji pa nekaj več kot 100 evrov," so še dodali. Policisti o dejanjih zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.