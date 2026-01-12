Ob treh zjutraj prihitelo 66 gasilcev, gorel je kozolec

S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da so bili okoli treh zjutraj obveščeni, da je v Prežigalu, na območju Policijske postaje Slovenske Konjice, zagorel lesen hlev. Tamkajšnji gasilci so za 24ur.com pojasnili, da se je z gašenjem kozolca ob 2.44 spopadlo 66 gasilcev s 16 vozili.