Nesreča se je zgodila okoli 13.30, ko se je 51-letna voznica z avtomobilom vključevala na prednostno cesto v smeri Lesc. Iz smeri Vrbe proti Lescam je takrat pravilno pripeljala voznica avtobusa, a vozili sta trčili.

Voznico avtomobila so reševalci preventivno prepeljali na pregled v Splošno bolnišnico Jesenice. "Voznica avtobusa in potniki na avtobusu niso bili telesno poškodovani," so sporočili radovljiški policisti.

Na Policijski upravi Kranj zoper voznico avtomobila vodijo prekrškovni postopek. Na kraju so bili tudi gasilci.