Občan prijavil, da je moški padel v hruško z betonom, a se je izkazalo, da je prijava lažna

Kdo se je grdo pošalil z gasilci in reševalci v Gornji Radgoni? Policija nesramnega storilca še išče. S PU Murska Sobota so namreč sporočili, da jih je včeraj Regijski center za obveščanje ob 20.15 obvestil, da je na območju občine Gornja Radgona moški padel v hruško za mešanje betona. Seveda so bili takoj na kraj napoteni gasilci in reševalno vozilo. A se je izkazalo, da je bila prijava lažna. Policisti še zbirajo obvestila, zadevo pa bodo obravnavali kot kaznivo dejanje zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost po 309. členu KZ-1. Zoper storilca bo podana kazenska ovadba na državno tožilstvo.

Na dogodek so se odzvali tudi člani Prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona. "Danes smo bili aktivirani na intervencijo, kjer bi naj po trditvah klicatelja, oseba padla v "hruško" za mešanje betona. In to med obratovanjem. Izvozili smo s 3 vozili in 14 gasilci. Na poti tja ti seveda gredo različni scenariji po glavi. Tudi tisti z najhujšimi posledicami. Ob prihodu na kraj smo ugotovili, da je bila prijava LAŽNA! 14 gasilk in gasilcev ( tudi reševalci NMP Gornja Radgona ) je danes spet postavilo življenje drugega pred svojega ... pomagati sočloveku. A kaj, ko se to nekomu zdi "smešno","so zapisali na svojem Facebook profilu razočarani in jezni gasilci.