Občan v Ljubljanici opazil najverjetneje ukradeni potapljajoči se avtomobil

Nekaj pred šesto uro popoldne je občan v reki Ljubljanici med južno obvoznico in Čanžekovo ulico opazil prazno plavajoče osebno vozilo, ki je pozneje potonilo. Pri tem si je utegnil zapomniti registrsko oznako vozila, prav tako pa je opazil, da v avtomobilu ni oseb. Posredovali so gasilci, ki so s pomočjo potapljačev poizkusili poiskati potopljeno vozilo, vendar to zaradi kalne vode in močnega toka ni bilo mogoče.

Istega dne ob približno istem času so policisti prejeli obvestilo o tatvini osebnega vozila znamke Audi črne barve. Glede na opis in registrsko oznako domnevajo, da gre za isto vozilo.

Policisti okoliščine obeh dogodkov še preiskujejo. Ko bodo to dopuščale razmere na terenu, bodo vozilo ponovno poskušali locirati in ga izvleči.