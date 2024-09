Občan z nevarno vožnjo ogrožal župana Žužemberka

Kot so sporočili iz Občine Žužemberk, je policija obravnavala nenavaden in nevaren incident, v katerem je "občan D. P. z nevarno vožnjo ogrožal varnost in telesno celovitost župana".

"Občan D.P. sicer že daljše časovno obdobje na župana in zaposlene o občinski upravi naslavlja pisanja z neprimerno, žaljivo in tudi grozilno vsebino ter to vsebino razširja tudi po družbenih omrežjih," so opozorili na Občini.

Policija je istega občana D.P. obravnavala tudi na območju občine Ivančna Gorica, kjer se je zgodil podoben incident, v katerem je z nevarno vožnjo telesno poškodoval podjetnika D.P.

"Nad dogajanjem smo v Občini Žužemberk pretreseni ter sporočamo, da imamo ničelno toleranco do kakršnekoli oblike nasilja, zaradi česar so bili o incidentu nemudoma obveščeni vsi pristojni organi," so poudarili na Občini. Izrazili so zaskrbljenost nad tem, "kako hitro se lahko razširjanje neprimerne in nedovoljene vsebine po družbenih omrežjih sprevrže v fizično agresijo". Poudarili so, da je ta incident opomin vsem, "da je treba povsod gojiti spoštljiv dialog med ljudmi, tudi če se s kom ne strinjamo ali če kakšnih dejanj ne odobravamo" in dodali, da nasilje ni nikoli opravičljivo.