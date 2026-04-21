Občan zalotil mladeniča, ki sta vlomila v delovni stroj in se odpeljala

Prvi klic so celjski policisti prejeli v soboto ob 2.30, drugi klic pa le nekaj minut kasneje, ko sta mladeniča z delovnim strojem zapeljala na Ljubljansko cesto in se po njej odpeljala, so sporočili s Policijske uprave Celje.

"Policijska patrulja je na kraj prispela v nekaj minutah in voznika delovnega stroja prijela na kraju. Drugi storilec je poskušal pobegniti, vendar so ga policisti po krajšem zasledovanju prav tako prijeli," so zapisali policisti.

Dogodek se je sicer končal brez poškodb ali večje materialne škode. Delovni stroj so vrnili lastniku, 20-letna osumljenca pa bosta za svoja dejanja odgovarjala pred sodiščem.

"Zahvaljujemo se občanu za pravočasen klic na številko 113, s čimer je skupaj s hitro intervencijo policistov prispeval k preprečitvi hujših posledic," se zahvaljujejo celjski policisti, ki so dogodek označili za nenavadnega.