Črna kronika

Občan zalotil mladeniča, ki sta vlomila v delovni stroj in se odpeljala

Celje, 21. 04. 2026 09.42 pred 15 minutami 1 min branja 1

N.L.
Policija splošna

Nenavaden dogodek na Ljubljanski cesti v Celju. Policisti so v soboto sredi noči prejeli klic občana, da dva mladostnika poskušata vstopiti v delovni stroj, ki je bil parkiran na gradbišču ob cesti. Le nekaj minut kasneje je isti občan spet poklical policijo in jim povedal, da sta mladeniča s strojem že na Ljubljanski cesti.

Prvi klic so celjski policisti prejeli v soboto ob 2.30, drugi klic pa le nekaj minut kasneje, ko sta mladeniča z delovnim strojem zapeljala na Ljubljansko cesto in se po njej odpeljala, so sporočili s Policijske uprave Celje.

"Policijska patrulja je na kraj prispela v nekaj minutah in voznika delovnega stroja prijela na kraju. Drugi storilec je poskušal pobegniti, vendar so ga policisti po krajšem zasledovanju prav tako prijeli," so zapisali policisti.

Dogodek se je sicer končal brez poškodb ali večje materialne škode. Delovni stroj so vrnili lastniku, 20-letna osumljenca pa bosta za svoja dejanja odgovarjala pred sodiščem.

"Zahvaljujemo se občanu za pravočasen klic na številko 113, s čimer je skupaj s hitro intervencijo policistov prispeval k preprečitvi hujših posledic," se zahvaljujejo celjski policisti, ki so dogodek označili za nenavadnega.

Celje policija vlom delovni stroj kronika

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ricinus
21. 04. 2026 09.57
Fantoma je šlo na živce, da se prenova cestišča vleče že predolgo in sta hotela samo pomagati ...
