Občani pretepli policiste, ki so aretirali mladoletnega pobeglega voznika

Policisti so se pognali za pobeglim vozilom, a pot ni trajala dolgo. Voznik in njegov sopotnik sta namreč vozilo po krajši vožnji ustavila na travniku in s kraja zbežala.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so v nedeljo okoli 20. ure zvečer policisti v Kočevju med kontrolo prometa ustavljali osebno vozilo. A namesto da bi voznik ob znakih policistov ustavil, je z vožnjo nadaljeval.

Policisti so mladoletnega voznika aretirali, ko se je zgodil incident. Do policistov je namreč pristopilo večje število občanov ter se spravilo nad može v modrem. Skupina je z udarci, odrivanjem in grožnjami policistom želela preprečiti aretacijo. Dva policista sta ob tem utrpela lažje telesne poškodbe.

Kasneje so policisti v postopku za nujno potreben čas odvzeli prostost trem osumljencem, ki so sodelovali pri izvršitvi kaznivega dejanja. Ena od osumljenih pa je med postopkom v službeno vozilo policije zalučala kamen in ga poškodovala.

Zoper vse štiri osumljence bo podana kazenska ovadba zaradi suma izvršitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in poškodovanja tuje stvari. Policisti so ob tem mladoletnemu vozniku zasegli tudi vozilo, zoper njega pa bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog in kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem identitete drugih oseb, ki so bile udeležene pri izvršitvi kaznivega dejanja.