Občina Domžale obsoja skrunitev muslimanskih grobov

V Občini Domžale močno obsojajo sobotno skrunitev muslimanskih nagrobnih spomenikov in ostro zavračajo kakršno koli nasilje in javno spodbujanje sovraštva, so sporočili iz občine.

icon-expand Oskrunjena grobova v Domžalah FOTO: Večer "Želimo si, da bi bile Domžale prostor, kjer sprejemamo vse ljudi ne glede na njihovo versko ali nacionalno pripadnost in vsem omogočamo prijetno in varno okolje za bivanje, predvsem pa pokojnim večni mir in počitek," je v sporočilu za javnost zapisal domžalski županToni Dragar. V soboto je namreč neznani storilec tri muslimanske grobove na domžalskem pokopališču polil z rdečo tekočino in nanje odložil kose svinjskega mesa, katerega uživanje je v islamu prepovedano. Na ljubljanski policijski upravi o dogodku zbirajo obvestila. PREBERI ŠE Nepridipravi na domžalskem pokopališču oskrunili tri muslimanske grobove V Islamski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki so jo o skrunitvi obvestili svojci, dejanje obsojajo. Kot so zapisali v odzivu, gre za javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti. V Islamski skupnosti pričakujejo, da bo policija storilce odkrila in jih obravnavala v skladu z zakonom. icon-expand