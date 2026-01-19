Občina družini po požaru v Dražencih našla začasno namestitev

Policija vzrok požara še vedno preiskuje, so pa na Policijski upravi Maribor danes za STA povedali, da je po zadnjih informacijah triletnik še vedno življenjsko ogrožen oziroma je njegovo zdravstveno stanje resno.

Na hajdinski občini so se po besedah župana Glažarja že v nedeljo takoj po tragičnem dogodku organizirali in naredili štab, v katerem bo vsak poskrbel za svoje področje, hiša pa po požaru do sanacije zagotovo ne bo uporabna.