Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Občina družini po požaru v Dražencih našla začasno namestitev

Hajdina, 19. 01. 2026 09.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Požar na Ptuju

Po nedeljski hudi tragediji v Dražencih, ko je v požaru v stanovanjski hiši umrl petletni otrok, triletnika pa zdravijo v mariborski bolnišnici, so svojcem na pomoč priskočili tudi na Občini Hajdina. Kot je povedal župan Stanko Glažar, so družini že zagotovili nadomestno bivališče, saj njihova hiša po požaru ni primerna za bivanje.

Policija vzrok požara še vedno preiskuje, so pa na Policijski upravi Maribor danes za STA povedali, da je po zadnjih informacijah triletnik še vedno življenjsko ogrožen oziroma je njegovo zdravstveno stanje resno.

Na hajdinski občini so se po besedah župana Glažarja že v nedeljo takoj po tragičnem dogodku organizirali in naredili štab, v katerem bo vsak poskrbel za svoje področje, hiša pa po požaru do sanacije zagotovo ne bo uporabna.

"Nadomestno namestitev za družino imamom zagotovljeno, danes bomo preko občinskega Rdečega križa odprli transakcijski račun, tako da bodo mogoče tudi donacije. Za osnovna finančna sredstva bomo tudi poskrbeli, tako da kolikor v teh razmerah lahko pomagamo, bomo tudi naredili," je dejal župan Hajdine. Prizadeta družina je po županovih navedbah noč preživela pri sorodnikih.

Glažar je ob tem družini izrekel sožalje in povedal, da gre za veliko tragedijo, ne le za družino in Dražence, pač pa celotno občino. Ob tem je izrazil upanje, da bo poškodovani otrok kar najhitreje okreval.

požar nesreča Hajdina

Vlomila skozi balkon in ukradla nakit, enega že prijeli

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
bibaleze
Portal
Dvojno presenečenje za slovenskega glasbenika
Toliko bodo višji otroški dodatki
Toliko bodo višji otroški dodatki
Ko spolna želja izzveni: vpliv na partnerski odnos
Ko spolna želja izzveni: vpliv na partnerski odnos
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
zadovoljna
Portal
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
Dnevni horoskop: Biki zaupajo vase, raki postavljajo meje
Dnevni horoskop: Biki zaupajo vase, raki postavljajo meje
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
vizita
Portal
Bi lahko naredili 20.0000 korakov na dan?
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
cekin
Portal
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Ali se težko lotite opravil?
Ali se težko lotite opravil?
Planet na robu finančne insolventnosti
Planet na robu finančne insolventnosti
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
moskisvet
Portal
Njega si želi osvojiti 16 žensk
Izklop tega sistema vas lahko drago stane
Izklop tega sistema vas lahko drago stane
Luka Dončić je dobro plačan za svoje delo
Luka Dončić je dobro plačan za svoje delo
Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu
Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu
dominvrt
Portal
Priprave na vrtnarsko sezono: Kaj lahko sejemo že januarja?
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450