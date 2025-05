Obdolženi naj bi ženo Filipinko ubil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti

Tožilka Vesna Primožič je v predstavitvi obtožnice povedala, da je Kocjančič obtožen, da je drugemu vzel življenje, pri čemer pa je bil pod vplivom duševne motnje reaktivne psihoze, zaradi česar so bile njegove zmožnosti razumeti svoje ravnanje in ga imeti v oblasti bistveno zmanjšane.

Obdolženi je po navedbah tožilke 29. decembra v stanovanju na Bledu svojo ženo z ročno utežjo udaril po glavi in jo z nožem najmanj 27-krat zabodel v predel trebuha in prsnega koša ter še trikrat v predel vratu. Žrtev je zaradi številnih poškodb umrla. Tožilstvo tako obdolženemu očita kaznivo dejanje uboja.

Kocjančič, ki so ga na današnjo obravnavo pripeljali iz pripora v Ljubljani, pred tem pa je bil nekaj časa tudi na enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru, dejanja po obtožnici ni priznal. 31-letnik, ki je po poklicu medijski tehnik in je nastopal tudi kot motivacijski govorec, je povedal, da se dogodka ne spominja in se ga tudi ni zavedal. "Jaz sem samo videl prizor, ko sem začel prihajati k sebi," je povedal obdolženi, ki bo obširen zagovor podal na začetku glavne obravnave, predvidoma 10. julija.

Glede na predlog zagovornika Tomaža Skubica bo njegova obramba temeljila na tem, da naj bi bil v času storitve kaznivega dejanja ne le bistveno zmanjšano prišteven, temveč neprišteven. Skubic med drugim predlaga, da bi sodišče na glavni obravnavi kot izvedensko pričo in pomočnika obrambe zaslišalo psihiatra Mladena Vrabiča, ki bi podal svoj oceno o zdravstvenem stanju obdolženca.

Obramba dvomi v pravilnost ugotovitev izvedenca Mateja Kravosa, ki ga je postavilo sodišče. Obramba bo z Vrabičevo pomočjo podala pripombe k izvedenskemu mnenju, s katerimi bo skušala utemeljiti, da končni zaključek tega mnenja ni ustrezno utemeljen, ni prepričljiv in da ne odraža dejanskega stanja zožene zavesti obdolženca v času očitanega dejanja. Kot je izpostavil zagovornik, se obdolženec svojih dejanj v tistih trenutkih ni zavedal, niti jih ni mogel nadzorovati.

Današnje obravnave na sodišču se je kot pooblaščenka žrtvine mame udeležila tudi Rochel Detera Curhalek. Kot je zapisala v pismu, si želi doseči pravico za smrt svoje 27-letne hčere in ustrezno kazen za storilca, pri čemer je prepričana, da je bil Kocjančič v dobrem duševnem stanju.

Curhalek je pojasnila, da imajo na Filipinih za takšna dejanja kazen dosmrtnega zapora. V Sloveniji je za kaznivo dejanje uboja zagroženih od pet do 15 let zapora, če je bil storilec v času dejanja bistveno zmanjšano prišteven, pa se sme kaznovati tudi mileje od zagrožene kazni. V primeru neprištevnosti ni kazensko odgovoren in se mu lahko izreče le ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu.