Obdukcija je pokazala, da je deček umrl zaradi vročinskega udara

Mrliški oglednik Kristijan Bečić je svoje ugotovitve in mnenje predložil državnemu odvetništvu v Šibeniku, ki vodi primer. V poročilu sicer ni naveden čas smrti, zato še vedno ni jasno, kdaj je deček umrl. Znano pa je, da je bil na zadnjem sedežu očetovega BMW-ja, ki je imel zatemnjena zadnja stekla, od 7.50 do 15.15.

Spomnimo

Knin je pred dnevi pretresla huda tragedija. Oče je predšolskega otroka pozabil v avtomobilu, ko so ga našli nezavestnega, pa ga niso mogli več rešiti.

Kot poročajo tamkajšnji mediji, so se oče, mama in sin zjutraj z avtomobilom skupaj odpravili od doma. Oče, sicer vojak, naj bi v službo najprej odpeljal partnerico, nato pa naj bi v vrtec odpeljal še sina, a ta tja ni prispel. Oče naj bi na poti prejel klic iz službe in se nemudoma odpravil na delovno mesto, otroka pa pozabil v avtomobilu. Ni znano, ali se je deček zbudil in skušal poklicati pomoč, a nedaleč od kraja, kjer je bil parkiran avto, potekajo gradbena dela, zato je možno, da ga nihče ni slišal. Poleg tega ima BMW zatemnjena zadnja stekla, zato dečka, čeprav je bil avtomobil parkiran v bližini zabojnikov za smeti, očitno nihče ni videl. Deček je tako ostal zaklenjen v avtomobilu, nanj pa se je oče spomnil šele, ko ga je žena okoli 15. ure klicala in povedala, da sina ni v vrtcu. Oče je stekel k avtomobilu ter našel petletnika, ki ni kazal znakov življenja.

Policija je včeraj sporočila, da je kriminalistična preiskava primera zaključena. Zoper 34-letnega očeta so zaradi suma zanemarjanja in zlorabe otrokovih pravic vložili kazensko ovadbo. "S kriminalistično preiskavo smo potrdili, da je osumljeni 8. junija v jutranjih urah z neodgovornim vedenjem grobo zanemaril svojo starševsko dolžnost in povzročil smrt otroka," so zapisali. Prijeli so ga in ga odpeljali v pripor v Šibeniku.