Obdukcija potrdila, da je najdeno okostje pripadalo pogrešanemu Američanu

Ljubljanski policisti so sporočili, da so bili 23. decembra obveščeni o najdbi človeškega okostja na območju Iškega Vintgarja. Po ogledu kraja najdbe niso ugotovili znakov kaznivega dejanja. V nadaljevanju so na Inštitut za sodno medicino podali zaprosili za potrditev identifikacije okostja. Rezultati genske identifikacije so potrdili, da gre za pogrešanega Jonathana Reida Luskina.

O izginotju 25-letnega Američana Reida Luskina, s stalnim prebivališčem v Hongkongu, so bili ljubljanski policisti obveščeni v sredo, 25. julija.

Jonathan je 22. junija potoval z Dunaja v Ljubljano, kamor naj bi prispel istega dne, naslednji dan pa so se za njim izgubile vse sledi. Iskanje je oteževalo dejstvo, da je bila policija o izginotju po uradni dolžnosti obveščena šele mesec dni pozneje. Rekonstrukcija njegovega zadnjega dne tako s pomočjo varnostnih kamer ni bila mogoča, kajti varnostne kamere posnetkov ne hranijo več kot 30 dni. Njegov cimer je bil prvi, ki je sporočil, da se nekaj sumljivega dogaja, in v množici skopih informacij izginotje mladeniča prvič prijavil na ameriškem veleposlaništvu v Zagrebu.

Na začetku avgusta so v Ljubljano pripotovali tudi njegovi starši, ki so javnost zaprosili za pomoč pri iskanju sina.