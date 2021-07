Obiskovalci lunaparka v Luciji za pol ure obtičali na velikem vrtljivem kolesu

Koprski policisti so bili v ponedeljek malo pred 11. uro zvečer obveščeni, da je v lunaparku v Luciji prenehala delovati ena od naprav. Kot so ugotovili, je bil razlog v izpadu električne energije. "Do ponovne zagotovitve električnega napajanja je na napravi obstalo šest oseb, ki pa niso bile poškodovane," so sporočili s PU Koper, kjer dodajajo še, da policisti zaradi dogodka niso podali zahteve za kazenski pregon.

icon-expand K sreči se je vse dobro izšlo. FOTO: Dreamstime Po Facebooku in drugih družbenih omrežjih je završalo zaradi informacije, da je v lunaparku v Luciji na dunajskem kolesu, kot se reče veliki vrtljivi napravi, obtičalo več oseb. O dogodku je bila v ponedeljek ob 22.44 obveščena tudi Policija. Na kraju so ugotovili, da je zaradi izpada električne energije prenehala delovati ena od naprav. "Na napravi je do ponovne zagotovitve električnega napajanja obstalo šest oseb, ki zaradi dogodka niso bile poškodovane," je sporočil Jure Griljc, predstavnik Policijske uprave (PU) Koper. "Policisti niso ugotoviti ogrožanja življenja ali zdravja ljudi in s tem posledično elementov uradno pregonljivega kaznivega dejanja," je dodal. Glede prekrškovne odgovornosti bodo policisti v naslednjih dneh, tudi v sodelovanju z drugimi državnimi organi in inšpekcijskimi službami, zbirali obvestila in pregledali dokumentacijo ter v primeru kršitev ustrezno ukrepali, so še sporočili s PU Koper. icon-expand