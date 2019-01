PRENOS V ŽIVO: Kriminalisti razkrivajo podrobnosti preiskave

Slovenski kriminalisti namreč danes končujejo operativne aktivnosti preiskave, v okviru katere so v dveh dneh v Novi Gorici in Mariboru preiskali skoraj 30 zasebnih in poslovnih prostorov, največja racija pa je bila v sredo zvečer v klubu Marina na Ajševici, kjer naj bi domnevno nudili zgolj savne in masaže v erotičnem ambientu.

Predkazenski postopek poteka zoper 19 državljanov Slovenije in Romunije, ki so kot člani kriminalne združbe delovali daljše časovno obdobje, ter zoper eno gospodarsko družbo. Prostost so odvzeli osmim osebam, šest osumljencev je še vedno v policijskem pridržanju in bodo, če bodo izpolnjeni vsi zakonski pogoji, v 48 urah od prijetja privedeni k preiskovalnemu sodniku. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo. Po naših podatkih gre za enega največjih primerov prostitucije pri nas, s katero naj bi osumljenci zaslužili več kot deset milijonov evrov.

Novinarska konferenca Nacionalnega preiskovalnega urada in Generalne policijske uprave, na kateri bodo predstavili informacije o kriminalistični preiskavi kaznivih dejanj, povezanih z izkoriščanjem in zlorabo prostitucije, bo danes v novinarskem središču notranjega ministrstva v Ljubljani. Novinarsko konferenco bomo ob 13. uri V ŽIVO prenašali na naši spletni strani.

O tem, kako so kriminalisti v sredo okoli šeste ure zvečer vkorakali v klub, je za oddajo 24UR spregovoril eden od obiskovalcev, ki je bil takrat ravno v prostorih kluba. "Bila je akcija, podobna tisti iz ameriških filmov," je povedal in dodal, da so se morali vsi prisotni po navodilih kriminalistov uleči na tla, v njih pa so uperili tudi orožje. Obiskovalec, ki ni želel biti imenovan, se sprašuje, ali je bilo ustrahovanje na takšen način sploh potrebno. "Znotraj so ljudje normalni, saj to ni klub za neko Escobarjevo klapo," je še dodal.

Na NPU so za oddajo 24UR pojasnili, da je takšna praksa povsem običajna. "Vedeti morate, da je pred začetkom hišne preiskave treba najprej poskrbeti za varnost preiskovalcev, po drugi strani pa je treba zagotoviti, da bodo dokazi, ki so tam, ostali tudi potem, ko bomo začeli preiskavo,"je povedal David Antolovič, pomočnik direktorja NPU.



O tem, kaj se je dogajalo v prostorih kluba Marina in kakšne so bile njihove storitve, obiskovalec ni želel govoriti. Na spletni strani kluba sicer oglašujejo zgolj razvajanje v luksuznem, erotičnem ambientu – za 85 evrov plačila gostom za ves dan ponujajo uživanje v spaju, neomejeni hrani in pijači. Da klub na 8.000 kvadratnih metrih deluje kot FKK in da v intimne vezi, ki se lahko spletejo med gosti, ne posegajo, pa je že v intervjujih pred časom pojasnjeval lastnik, Dejan Šurbek, sicer znano ime tudi iz afere Panamski dokumenti.

"Te dejavnosti so bile navidez, da gre za hotelirstvo, za nudenje prenočišč, za wellnes, za masaže in druge dejavnosti, povezane s športnimi aktivnostmi,"je pojasnil Antolovič. V resnici so za temi zidovi za spolne usluge izkoriščali več sto deklet. Poleg Šurbeka naj bi bil neuradno v nečedne posle vpleten še lastnik wakeparka v Dupleku, Jože Kojc. Oba skupaj klub Marina obvladujeta prek dveh podjetij. Zaradi tega je policija potrkala tudi na številna vrata v Mariboru.

Da se je v klubu Marina dogajalo nekaj sumljivega že vse od odprtja kluba leta 2014, so prepričani tudi domačini. Po njihovih navedbah je posel cvetel, obiskovalcev je bilo namreč čedalje več.

"Prevozniki teh žensk pridejo sem z avtomobili, jih tukaj na cesti pustijo in te punce gredo peš gor. Popoldne, ko končajo, takrat se vidi, ponoči pa ne vem, kako je ..."je za oddajo 24UR povedal eden od domačinov in dodal, da so na vozilih večinoma italijanske registrske tablice, poleg teh pa tudi avstrijske in italijanske.