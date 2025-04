Objavljena 'sodba' v zadevi Trenta 'čisto ponarejanje'

Na celjskem sodišču so danes odločno zanikali, da bi bila sodba v zadevi Trenta že spisana. "Z Okrožnega sodišča v Celju niso ušli nobeni dokumenti in gre za čisto ponarejanje, ki ga je opravila neznana oseba ali morebiti celo umetna inteligenca," so danes navedli.

Poudarili so, da glavna obravnava v zadevi Trenta še ni zaključena, njeno nadaljevanje je predvideno za torek.

V zvezi z anonimko, ki med drugim poimensko izpostavlja sodnike in tožilce v zadevi Trenta kot tudi vodilne na celjskem sodišču ter domnevne povezave med predstavniki sodstva in najvišjimi predstavniki politike, pa na celjskem sodišču ne izključujejo niti možnosti ukrepanja. "Na vsebino anonimke se bodo bodisi s podajo kazenske ovadbe ali na drug ustrezen način morebiti odzvali z imenom in priimkom omenjeni zaposleni na našem in Višjem sodišču v Celju," so navedli.