21-letni stari znanec policije bežal pred policisti, nato pa jih napadel

Celjski policisti so včeraj med 8.20 in 9.00 v več poskusih skušali ustaviti voznika osebnega vozila znamke volkswagen passat, celjskega registrskega območja, in sicer s tablicami, ki pripadajo drugemu vozniku. Z vožnjo je ogrožal sebe in druge udeležence v prometu, zato so ga skušali ustaviti na relaciji Šentvid pri Grobelnem, Grobelno, Gorica pri Slivnici, Loka, Prevorje in v več drugih krajih na Kozjanskem.

Kasneje so ga policisti le uspeli ustaviti, odvzeli pa so mu tudi prostost. 21-letni voznik, doma s šentjurskega območja, sicer stari znanec policije, je nato med postopkom napadel policiste.

Zaradi suma storitve več kaznivih dejanj so ga pridržali, policija ga bo tudi kazensko ovadila. V preteklosti so ga že dvakrat ovadili zaradi nevarne vožnje, in sicer januarja letos in leta 2014. Večkrat so ga obravnavali tudi zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in vožnje z ukradenimi registrskimi tablicami. Zaseženo mu je bilo tudi vozilo.