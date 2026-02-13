Objestna vožnja voznika tovornjaka, ogrožal življenja drugih

Že takoj so policisti opazili znake alkoholiziranosti, kot so nerazločen govor ter izrazit zadah po alkoholu. Vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel voznik kar 0,94 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar je približno 2 promila.

Sinoči okoli 20.30 so policisti na počivališču Lukovica ustavili voznika tovornega vozila, ki je imel na priklopnem delu naložena vozila. Po besedah očividcev je namreč voznik po avtocesti vozil precej nevarno in pri tem ogrožal življenja drugih udeležencev v prometu.

Policija je vozniku odredila pridržanje, sledi pa obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Voznik tovornega vozila je poklicni voznik, za katerega sicer velja ničelna toleranca do alkohola, a je ta kljub predhodnemu pitju alkohola sedel za volan težkega tovornega vozila. S tem neodgovornim ravnanjem je ogrožal varnost vseh, ki so bili v tistem času na avtocesti.

Kot poudarjajo na Policiji, je takšno ravnanje povsem nesprejemljivo, neodgovorno in skrajno nevarno. Vožnja pod vplivom alkohola, še posebej pri voznikih težkih tovornih vozil, lahko v trenutku privede do tragedije z najhujšimi posledicami.

Na več regionalnih in glavnih cestah so zaradi podobnih primerov opravljali poostren nadzor cestnega prometa in ugotovili skupno 139 kršitev prekoračitve dovoljene hitrosti. Ustavili in kontrolirali so tudi 87 voznikov tovornih vozil in avtobusov ter zaznali 34 kršitev.

Kot opozarjajo, bodo s tovrstnimi nadzori redno nadaljevali tudi v prihodnje, še posebej v pustno obarvanih dneh, ko bodo preverjali tudi prisotnost alkohola pri voznikih.