Črna kronika

Objestna vožnja voznika tovornjaka, ogrožal življenja drugih

Celje, 13. 02. 2026 12.24 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
N.V.
Pijani voznik

Več voznikov je opozorilo na nevarno in objestno vožnjo voznika tovornega vozila, ki je vozil po avtocesti v smeri Ljubljane. Vozil naj bi čez vse prometne pasove, zapeljal na bankino ter sunkovito nazaj na vozišče. Policisti so takoj zaznali znake alkoholiziranosti, kasneje pa to tudi potrdili s preizkusom.

Sinoči okoli 20.30 so policisti na počivališču Lukovica ustavili voznika tovornega vozila, ki je imel na priklopnem delu naložena vozila. Po besedah očividcev je namreč voznik po avtocesti vozil precej nevarno in pri tem ogrožal življenja drugih udeležencev v prometu.

Že takoj so policisti opazili znake alkoholiziranosti, kot so nerazločen govor ter izrazit zadah po alkoholu. Vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel voznik kar 0,94 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar je približno 2 promila.

Alkotest
Alkotest
FOTO: POP TV

Policija je vozniku odredila pridržanje, sledi pa obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Voznik tovornega vozila je poklicni voznik, za katerega sicer velja ničelna toleranca do alkohola, a je ta kljub predhodnemu pitju alkohola sedel za volan težkega tovornega vozila. S tem neodgovornim ravnanjem je ogrožal varnost vseh, ki so bili v tistem času na avtocesti.

Kot poudarjajo na Policiji, je takšno ravnanje povsem nesprejemljivo, neodgovorno in skrajno nevarno. Vožnja pod vplivom alkohola, še posebej pri voznikih težkih tovornih vozil, lahko v trenutku privede do tragedije z najhujšimi posledicami.

Na več regionalnih in glavnih cestah so zaradi podobnih primerov opravljali poostren nadzor cestnega prometa in ugotovili skupno 139 kršitev prekoračitve dovoljene hitrosti. Ustavili in kontrolirali so tudi 87 voznikov tovornih vozil in avtobusov ter zaznali 34 kršitev.

Kot opozarjajo, bodo s tovrstnimi nadzori redno nadaljevali tudi v prihodnje, še posebej v pustno obarvanih dneh, ko bodo preverjali tudi prisotnost alkohola pri voznikih.

alkohol vožnja tovornjak policija

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Renee Nicole Good v spomin
13. 02. 2026 14.21
lubi Jezus in Marija.....ostali vozniki so klicali kot nori....da se ta pijanec vozi po AC....in je policija končno dvignila rit in šla preveriti..sedaj ista policija trdi , da bodo s tovrstnimi nadzori redno nadaljevali tudi v prihodnje...
Odgovori
0 0
Cedermann
13. 02. 2026 14.12
Niso zapisali,a je bil šofer mogoče Slovenec ali tujec....
Odgovori
-1
0 1
Odrešenik666
13. 02. 2026 14.05
Je samo zlato medaljo v skokih praznoval. Malo razumevanja.
Odgovori
0 0
JokatPejt
13. 02. 2026 14.04
Za take stvari bi mogla bit zaporna kazen pa bi se folk hitro odvadil
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
13. 02. 2026 14.02
Pač .. volilec Perutnine .. !!!
Odgovori
+1
3 2
Krošnja
13. 02. 2026 14.00
Koliko je taksnih ki cikcakajo trezni. Taksnim bi jaz za par mesecev voznisko odvzel
Odgovori
-1
0 1
geminismo
13. 02. 2026 13.58
Zakaj ni oseba bila kazensko ovadena, ce. pa izpolnjuje pogoj za kazensko ovadbo za nevarno voznjo? Zakaj samo prekrsek?
Odgovori
+4
4 0
1butnskala
13. 02. 2026 13.56
Ma pretiravate kot vedno
Odgovori
-1
1 2
NeXadileC
13. 02. 2026 13.54
Ko sem jaz bil poklical 113 v podobnem primeru, sicer za dogodek na magistralni cesti, kjer je podobno, dlje časa, ustrajno, kamion s tujimi tablicami, očitno namerno, ustvarjal kolono, vozil počasi, a na mestih, kjer se normalno lshko prehiteva, onemogočal le to s vožnjo po sredinski črti, in so se vsi, ki so prehitevati poskušali, morali vrniti v kolono, so mi odgovorili, da, kot tujec, najbrž ne pozna ceste, in da je to ok, ter da bom potrpežljiv.
Odgovori
+1
1 0
Šestka6
13. 02. 2026 14.14
Pravilno so ti povedali
Odgovori
0 0
Watcherman
13. 02. 2026 13.50
Nič novega.
Odgovori
+1
1 0
brabusednet
13. 02. 2026 13.47
A niso golobarji ukinili avtocestno policijo.Še kako bi jo rabili ob teh gradbiščih in vsakodnevnih zastojih.
Odgovori
+4
6 2
flexilbe principles
13. 02. 2026 13.42
S kakšnimi "rednimi nadzori bodo nadaljevali", če so pijanca prijavili "številni vozniki" , preden ga je policija spravila na hladno?
Odgovori
+6
6 0
Animal_Pump
13. 02. 2026 13.37
Sej bo kmalu bolje....Podjetje Aurora je začelo komercialne vožnje težkih tovornjakov brez človeka v kabini med Dallasom in Houstonom. Do konca leta bo vozilo že 200 tovornjakov...pol bo pa počasi sem prišlo.
Odgovori
+2
2 0
Maxx365
13. 02. 2026 13.42
Če bodo vozili tako avtonomno kot Tesle, potem ne bo več za it na cesto.
Odgovori
+0
2 2
suleol
13. 02. 2026 13.32
87 voznikov 34 krsitev, zanimiva statistika, potemtakem poostrite nadzor tovornih vozil ane ce statistika kaze da je vsak drugi v prekrsku
Odgovori
+2
3 1
Animal_Pump
13. 02. 2026 13.31
Takšnih vijugarjev...je precej. Včasih je tovornjakar vedel, fa ne sme pit...danes pa nobenega reda pa samodiscipline. To bi moral tud delodajalci spremljat kak vzamejo v službo.
Odgovori
+5
5 0
a res1
13. 02. 2026 13.22
Leto zapora in trajno prepovedat vožnjo tovrstnih kategorij. Ne rečem, da je spil 1 ali 2 pira a takšno vijuganje po tem ni. Strokovni pregled bi mogoče pokazal še kaj več. Takšen avto zlahka prebije varovalno ograjo, da ne naštevam posledic...
Odgovori
+7
9 2
Misanthrope
13. 02. 2026 13.11
Pa sej tudi trezni bolj ali manj slabo in počasi vozijo.
Odgovori
-1
5 6
Maxx365
13. 02. 2026 13.44
Med tistim, ki vozi počasi in med tistim, ki vijuga s tovornim vozilom po cesti z dvema promiloma alkohola v riti, mislim da je velika razlika.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
