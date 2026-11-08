Objestneži poškodovali 31 vozil, občan enega mladoletnika zadržal

Policijska uprava (PU) Ljubljana je bila nekaj po 2. uri obveščena o poškodovanju več vozil na območju središča Domžal.

"Po doslej znanih podatkih so tri mlajše osebe s telesno silo poškodovale skupno 31 vozil, pri čemer so bila v večini primerov poškodovana stranska ogledala. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode," so sporočili.

Kot so še dodali, je dejanje zaznal občan, ki je na kraju do prihoda policije zadržal enega izmed mladoletnikov.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari ter o identiteti še dveh osumljencev. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

"Ob tem se zahvaljujemo občanu, ki je zaznal kaznivo ravnanje, se izpostavil in zadržal enega izmed osumljencev, s čimer je pomembno prispeval ne le k uspešni preiskavi kaznivega dejanja, temveč tudi k razjasnitvi okoliščin, ki bodo večjemu številu oškodovancev v pomoč pri uveljavljanju povračila škode," so še zapisali v PU Ljubljana.