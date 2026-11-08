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Črna kronika

Objestneži poškodovali 31 vozil, občan enega mladoletnika zadržal

Ljubljana, 08. 11. 2026 11.15 pred 15 minutami 1 min branja 14

Avtor:
K.H.
Poškodovano vzvratno ogledalo

V Domžalah policija obravnava objestno dejanje treh mlajših oseb, ki so poškodovale 31 vozil. Dogajanje je opazil občan, ki je enega od mladoletnikov zadržal do prihoda policije. Policija dogodek še preiskuje.

Policijska uprava (PU) Ljubljana je bila nekaj po 2. uri obveščena o poškodovanju več vozil na območju središča Domžal. 

"Po doslej znanih podatkih so tri mlajše osebe s telesno silo poškodovale skupno 31 vozil, pri čemer so bila v večini primerov poškodovana stranska ogledala. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode," so sporočili. 

Kot so še dodali, je dejanje zaznal občan, ki je na kraju do prihoda policije zadržal enega izmed mladoletnikov. 

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari ter o identiteti še dveh osumljencev. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

"Ob tem se zahvaljujemo občanu, ki je zaznal kaznivo ravnanje, se izpostavil in zadržal enega izmed osumljencev, s čimer je pomembno prispeval ne le k uspešni preiskavi kaznivega dejanja, temveč tudi k razjasnitvi okoliščin, ki bodo večjemu številu oškodovancev v pomoč pri uveljavljanju povračila škode," so še zapisali v PU Ljubljana.

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KOMENTARJI14

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jugatneme
08. 11. 2026 11.41
Čestitke razumnemu občanu za dejanje. Upajmo da se bo tako škodni primer kot tudi vzgojni končal za vse pozitivno.
Odgovori
0 0
Definbahija
08. 11. 2026 11.40
Stare metode iz PM bi delovale. Mamo enega ki bo povedal kje so drugi, samo kaj ko metode iz PM ne smejo več uporabljati
Odgovori
0 0
majsterinegasrat
08. 11. 2026 11.38
Dobro tole divjanje mladoletnikov gre preko vsake razumne meje. Ne rečem, tudi v naših časih se je zgodilo, da je poletela kakšna kepa v ulično svetilko ali da je malo nastradal kakšen smetnjak (kar je bilo zelo narobe, bili smo objestni in neumni, priznam), ampak da greš takole mesariti po parkiranih avtomobilih, tile so čisto izgubili kompas.
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+3
3 0
ares2
08. 11. 2026 11.37
Čestitke občanu. Mulc pa naj pove, s kom je bil. Sedaj pa primerna kazen pa se bodo ostali zamislili, upajmo. Iz vaške straže se pa delate norca, če pa drugače ne gre.
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+2
2 0
Raček Pujsaček
08. 11. 2026 11.36
Spet mladoletniki. Na sodišču se bo vleklo, na koncu ne bo epiloga.
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+3
3 0
xyxyxyxyxyxyxy
08. 11. 2026 11.36
Bodo ugotovili, da še niso starejši od 16 let in se ne bo nič zgodilo. Če bi pa starši morali povrniti nastalo škodo, pa bi se kmalu končal ta mladoletniški vandalizem.
Odgovori
+5
5 0
damy1972
08. 11. 2026 11.35
Sončki...
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
08. 11. 2026 11.35
Sončki
Odgovori
+1
1 0
romeno
08. 11. 2026 11.35
Upam, da občan ne bo deležen posledic. Za otroke vemo, kako se bo končalo.
Odgovori
+3
3 0
Kimberley Echo
08. 11. 2026 11.34
Evo, sodniška odločitev v Celju že deluje. Nič se jim ne bo zgodilo, ker ni smotrno se s tem ukvarjati. Zdaj to vedo že vsi mladoletni objestneži.
Odgovori
+3
3 0
mario7
08. 11. 2026 11.33
Nikoli nisem razumel vandalizma.
Odgovori
+3
3 0
Antifriz
08. 11. 2026 11.38
Bes, ki se izraža zaradi vse večjih socialnih razlik... dobrodošli v kapitalizem.
Odgovori
0 0
FreedomMan
08. 11. 2026 11.31
Spremeniti zakon da starši mladoletnikov plačajo nastalo škodo zaradi vandalizma ali ropa njihovih otrok, evo pravi predlog za vlado, bo sigurno to bolje za našo prihodnost od prepovedi neobstoječih burk.
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+7
8 1
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