Objestni smučar zadel 30-letnico, ob trku oba izgubila zavest

Kot smo poročali, se je včeraj ob 12.45 zgodila hujša nesreča na progi Lom na smučišču Cerkno.

Policisti PP Idrija so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 67-letni smučar med smuko na zadnji strmini pred iztekom proge začel prehitevati 30-letno smučarko. V levem zavoju jo je zadel z zadnje strani v desni bočni del.

Po trku sta oba nezavestna obležala na tleh. Smučarka se je v nesreči huje telesno poškodovala, so pojasnili na Policiji.

Na kraju nesreče so posredovali reševalci na smučišču, reševalci GRS Tolmin in dežurna ekipa GRS Brnik, ki so jima na kraju nudili prvo pomoč. Kasneje so oba ponesrečenca z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Policisti so ob tem napovedali, da bodo zoper povzročitelja nesreče ustrezno ukrepali. S hitro in objestno vožnjo ter neupoštevanjem določil zakona o varnosti na smučiščih je namreč ogrožal varnost ljudi na smučišču.

O smučarski nesreči je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca.