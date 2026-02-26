Naslovnica
Črna kronika

Objestni smučar zadel 30-letnico, ob trku oba izgubila zavest

Cerkno, 26. 02. 2026 09.29 pred 1 uro 1 min branja 14

Avtor:
M.S.
Smučanje

Policija je sporočila več podrobnosti nesreče na smučišču Cerkno. Nesrečo je povzročil 67-letni smučar, ki je zaradi hitre in objestne smuke trčil v 30-letnico in jo hudo poškodoval.

Kot smo poročali, se je včeraj ob 12.45 zgodila hujša nesreča na progi Lom na smučišču Cerkno.

Policisti PP Idrija so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 67-letni smučar med smuko na zadnji strmini pred iztekom proge začel prehitevati 30-letno smučarko. V levem zavoju jo je zadel z zadnje strani v desni bočni del.

Po trku sta oba nezavestna obležala na tleh. Smučarka se je v nesreči huje telesno poškodovala, so pojasnili na Policiji.

Na kraju nesreče so posredovali reševalci na smučišču, reševalci GRS Tolmin in dežurna ekipa GRS Brnik, ki so jima na kraju nudili prvo pomoč. Kasneje so oba ponesrečenca z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Policisti so ob tem napovedali, da bodo zoper povzročitelja nesreče ustrezno ukrepali. S hitro in objestno vožnjo ter neupoštevanjem določil zakona o varnosti na smučiščih je namreč ogrožal varnost ljudi na smučišču.

O smučarski nesreči je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca.

Padalo se je zaprlo, padalec padel na tla: njegovo življenje ogroženo

KOMENTARJI14

Masturbator
26. 02. 2026 11.14
slovenci pijanci
Odgovori
+1
1 0
rogla
26. 02. 2026 11.10
Ni mi jasno, zakaj se članki na tej strani ponovijo.
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
26. 02. 2026 11.06
Pahorjev Borut tut rad tako lepo smuča.
Odgovori
+0
1 1
Perrun
26. 02. 2026 11.06
Naj gre v kako desno stranko, in potem začne se cmerat po TV, da je vse samo političo preganjajnje. To je zadnje čase vedno priročen izgovor za kriminal.
Odgovori
-4
0 4
UnknownIdentity
26. 02. 2026 11.01
a pihat so mu dal ? 😂
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1888402
26. 02. 2026 10.53
67 let in on bi rad prehiteval. Joj ....
Odgovori
+5
6 1
devlon
26. 02. 2026 10.49
Res noro. Se bo potrebno smučat v kovinskih karoserijah
Odgovori
+2
3 1
cekinar
26. 02. 2026 10.38
heh 67 letni starček po belih strminah nori kot kaki mladenič,pa so rekli da sta Claudia Riegler in Lindy prestari za OI.
Odgovori
+8
10 2
Sekira
26. 02. 2026 10.49
Starček? Jaz sem 63 in še nisem za staro šaro, ti boš moral imeti še srefo, ds bow starček
Odgovori
+3
6 3
Koronavirusovec
26. 02. 2026 10.51
zakaj bi imel srečo da si starček? srečo imaš da opraviš veliko dobrega v življenju dokler si pri močeh in zgodaj umreš po mojem mnenju, če nimaš otrok
Odgovori
-2
2 4
Uporabnik1888402
26. 02. 2026 10.54
Tudi za smucanja niste kot je razvidno ...
Odgovori
-1
1 2
Sekira
26. 02. 2026 11.00
Kar izvoli.
Odgovori
+1
1 0
Nightingale
26. 02. 2026 09.58
Stroške zdravljenja naj obema plača objestnež...
Odgovori
+18
19 1
Ursooo
26. 02. 2026 10.44
Objestnež ne bo kaznovan. Pritožba na pritožbo do končnega zastaranja. Morda pa se celo oglasi kak plešasti politik in objavi, da je hiter odziv policije politično sumljiv! Najprej je treba preveriti, da objestni 67-letnik ni član kake pomladne stranke, ki je na radarju policije.
Odgovori
+5
8 3
bibaleze
