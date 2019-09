Objestni voznik skušal zbežati slovenskim policistom

Policisti Postaje prometne policije (PPP) Nova Gorica so minulo nedeljo okrog 20 ure v naselju Rožna Dolina pri Novi Gorici na Vipavski cesti obravnavali kršitev cestnoprometnih predpisov, ki jo je povzročil italijanski voznik. Prometni policisti so na omenjeni cesti izvajali meritev hitrosti v naselju, kjer je hitrost s splošnim predpisom omejena na 50 kilometrov na uro. V tem času je iz Ajševice pripeljalo osebno vozilo znamke Toyota Auris, italijanskih registrskih številk, ki je skozi naselje vozil s hitrostjo 103 kilometre na uro. Takrat še neznani voznik na predpisani znak policistov ni ustavil oziroma jih ni upošteval in je z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval z vožnjo proti Italiji, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Slovenski policisti so potem, ko so ujeli objestnega voznika, uporabiti prisilna sredstva.

Prometni policisti so takoj zatem zapeljali za pobeglim voznikom in ga dohiteli pri bencinski črpalki v Rožni Dolini ter ga skušali zaustaviti s pomočjo zvočnih in svetlobnih znakov. Pobegli na opozorila ni reagiral oziroma ni zaustavil vozila, temveč je zapeljal levo na smerno vozišče za promet vozil iz nasprotne smeri. Z vožnjo je nato nadaljeval do krožnega križišča in kmalu zatem prečkal državno mejo med Slovenijo in Italijo (na območju nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda v Rožni Dolini), so dogajanje natančno opisali s PU Nova Gorica.

Ves čas njegove vožnje so mu sledili policisti PPP Nova Gorica in ga skušali ustaviti s pomočjo zvočnih in svetlobnih znakov, pobegli pa je kršil več cestnoprometnih predpisov: ni upošteval pravil prednosti, vozil je z neprilagojeno hitrostjo, prehiteval je preko neprekinjene ločilne črte, vozil je po levi strani vozišča, so pojasnili s PU Nova Gorica.

Prometni policisti so mu v skladu s sporazumom o čezmejnem policijskem sodelovanju med državama sledili tudi po ulicah sosednje Gorice v Italiji, kjer je voznik med vožnjo prav tako storil več hujših prekrškov. Po približno treh kilometrih divjanja v notranjosti Italije, se je ustavil pri eni od stanovanjskih hiš in skušal peš zbežati slovenskim policistom.

Iz vozila na begu je izstopil tudi 40-letni sopotnik, prav tako državljan Italije. Policist sta pobeglega voznika opozorila, naj se ustavi, vendar tega ni upošteval in je bežal naprej. Kmalu zatem sta ga slovenska policista ujela, v nadaljevanju postopka pa sta morala zoper hujšega kršitelja cestnoprometnih predpisov uporabiti prisilna sredstva, so razložili s PU Nova Gorica.

Nato so na kraj prispeli italijanski policisti in prevzeli 32-letnega kršitelja v nadaljnji postopek. Italijanski policisti so v postopku med drugim ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniška dovoljenja in je vozil neregistrirano in nezavarovano vozilo.

Prometni policisti so vozniku za kršitve prometne zakonodaje, ki so bile storjene v Republiki Sloveniji, izdali plačilni nalog. Zoper pobeglega bodo ukrepali tudi italijanski policisti, in sicer za storjene prekrške, ki jih je storil na območju Italije, so še povedali s PU Nova Gorica.