Objestni voznik: vozil po nasprotnem, prehiteval po odstavnem pasu, prevozil rumeno luč

V javnosti so se pojavili posnetki divjanja voznika osebnega vozila po ljubljanskih ulicah. Njegovo vožnjo je snemal njegov sopotnik, voznik pa je svoja dejanja objavil na spletu. Policisti so odkrili kršitelja, ki je povzročil številne cestno prometne prekrške, in mu zato spisali kazen 3110 evrov in 30 kazenskih točk. Policisti ob tem primeru opozarjajo: Cesta ni poligon!

Potem ko se je konec februarja v javnosti pojavil video posnetek divje vožnje voznika po ljubljanskih ulicah in ljubljanski obvoznici, so policisti ugotovili, da je 34-letni Ljubljančan z osebnim vozilom VW golf, 17. januarja 2020, storil več cestno prometnih prekrškov. Pri tem je vozil po nasprotnem smernem vozišču, prehiteval po odstavnem pasu, prevozil rumeno luč na semaforju, ni upošteval talnih označb in s prehitevanjem ogrožal druge udeležence v cestnem prometu, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

icon-expand Nepravilno prehitevanje Ljubljančana. FOTO: PU Ljubljana

Kršitelju so v prekrškovnem postopku izrkli skupna globa v višini 3110 evrov in 30 kazenskih točk. Kršitelj je policija sicer že večkrat obravnavala zaradi kršitev cestno prometnih prekrškov, so zatrdili s PU Ljubljana.

icon-expand Voznik je s svojo vožnjo ogrožal sebe in ostale udeležence v prometu. Policija ga je že večkrat obravnavala zaradi kršitev cestno prometnih prekrškov . FOTO: PU Ljubljana