Z objestno vožnjo ogrožal voznike, ki so se mu morali umikati in zavirati

Kranjski policisti so prejeli obvestilo, da je v četrtek, 23. aprila, okoli 5.50 znani voznik z avtomobilom opel corsa sive barve, KR-registrskega območja, z vožnjo ogrožal druge udeležence v cestnem prometu.

Voznik je pripeljal po Gorenjesavski cesti do krožišča in naj bi v njem ogrožal druge voznike, saj skozi njega ni zapeljal tako, kot to narekuje prometni tok, ter z vožnjo nadaljeval proti Zlatemu polju, so sporočili s PU Kranj.

"Z vožnjo po klancu navzgor proti Zlatemu polju naj bi z objestno vožnjo ter prehitevanjem pred seboj vozečega vozila ogrožal ostale udeležence v cestnem prometu, predvsem voznike, ki so pravilno vozili iz nasprotne smeri, torej iz smeri Zlatega polja," so sporočili s Policije. Vozniki naj bi tako morali zavirati in se umikati skrajno desno, da so preprečili trčenje.

Policisti zoper voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin pa na kranjski policijski upravi voznike, ki so bili zaradi dejanj voznika ogroženi, ter morebitne priče ali očividce pozivajo, da se oglasijo ali pokličejo na policijsko postajo Kranj oz. pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.