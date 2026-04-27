Črna kronika

Z objestno vožnjo ogrožal voznike, ki so se mu morali umikati in zavirati

Kranj, 27. 04. 2026 11.07 pred 35 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Z objestno vožno je ogrožal druge voznike

Kranjski policisti so obravnavali voznika, ki je z nevarno vožnjo ogrožal promet na Gorenjesavski cesti in proti Zlatemu polju. Nepravilno je zapeljal skozi krožišče ter z objestnim prehitevanjem silil voznike k zaviranju in umikanju. Šlo naj bi za znanega voznika, so še zapisali s Policije.

Kranjski policisti so prejeli obvestilo, da je v četrtek, 23. aprila, okoli 5.50 znani voznik z avtomobilom opel corsa sive barve, KR-registrskega območja, z vožnjo ogrožal druge udeležence v cestnem prometu.

Voznik je pripeljal po Gorenjesavski cesti do krožišča in naj bi v njem ogrožal druge voznike, saj skozi njega ni zapeljal tako, kot to narekuje prometni tok, ter z vožnjo nadaljeval proti Zlatemu polju, so sporočili s PU Kranj.

"Z vožnjo po klancu navzgor proti Zlatemu polju naj bi z objestno vožnjo ter prehitevanjem pred seboj vozečega vozila ogrožal ostale udeležence v cestnem prometu, predvsem voznike, ki so pravilno vozili iz nasprotne smeri, torej iz smeri Zlatega polja," so sporočili s Policije. Vozniki naj bi tako morali zavirati in se umikati skrajno desno, da so preprečili trčenje.

Policisti zoper voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin pa na kranjski policijski upravi voznike, ki so bili zaradi dejanj voznika ogroženi, ter morebitne priče ali očividce pozivajo, da se oglasijo ali pokličejo na policijsko postajo Kranj oz. pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

voznik ogrožal promet nevarna vožnja

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tmj
27. 04. 2026 11.58
znani voznik in je se kar na prostosti..kdo ima te sodstvo cez nič se ne spremeni ne glede kdo je na poziciji a ni to čudno al je ajnsa al je golob al je šarec al je biloooo kdo vi pa se se kar kregate al levi al desni..vsi so isti zapomnite si to!!!!!!!!!!
Odgovori
0 0
the kop
27. 04. 2026 11.50
Volilec levice, zaščiten z samega vrha.
Odgovori
-1
0 1
August Landmesser
27. 04. 2026 11.49
spet volilec stevanovića...
Odgovori
-2
0 2
Watcherman
27. 04. 2026 11.28
Nič novega vsak dan isto neumni vozniki brez pameti in sposobnosti.Lp
Odgovori
+1
1 0
