Oblečen v črno, s kapuco in zamaskiran grozil z nevarnim predmetom

Policisti PU Ljubljana so bili v petek in soboto zvečer obveščeni o ropih v prodajalnah. En rop se je zgodil na območju centra, drugi na območju Most.
Po do zdaj znanih podatkih je v obeh primerih neznan osumljenec, oblečen v črna oblačila s kapuco in zamaskiran, vstopil v prodajalno in zaposlenim zagrozil z nevarnim predmetom, so sporočili s Policije.
Ukradel denar in lažje poškodoval prodajalca
"V centru Ljubljane je ostalo pri poskusu, v drugem primeru pa je iz blagajne odtujil šop bankovcev in pri tem lažje poškodoval prodajalca," so opisali.
Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah, tudi o morebitni povezanosti kaznivih dejanj roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
