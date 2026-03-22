Oblečen v črno, s kapuco in zamaskiran grozil z nevarnim predmetom

Policisti PU Ljubljana so bili v petek in soboto zvečer obveščeni o ropih v prodajalnah. En rop se je zgodil na območju centra, drugi na območju Most.

Po do zdaj znanih podatkih je v obeh primerih neznan osumljenec, oblečen v črna oblačila s kapuco in zamaskiran, vstopil v prodajalno in zaposlenim zagrozil z nevarnim predmetom, so sporočili s Policije.