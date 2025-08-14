Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Črna kronika

Skoraj 150.000 evrov škode: Italijan preslepil latvijsko podjetje

Koper, 14. 08. 2025 11.53 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
4

Koprski kriminalisti so razkrili primer poslovne goljufije, v kateri je italijanski državljan kot direktor podjetja iz slovenske Istre preslepil latvijsko družbo. Z manjšimi nakazili je vzbujal zaupanje in si tako zagotovil nadaljnje dobave peletov, čeprav ni imel več pooblastil za poslovanje. Latvijsko podjetje je oškodoval za skoraj 150.000 evrov.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so na podlagi prijave oškodovane gospodarske družbe iz Latvije opravili preiskavo suma storitve kaznivega dejanja Poslovna goljufija. Ugotovili so, da je 49-letni državljan Italije (začasno prebiva v Sloveniji), ki je bil direktor in lastnik sedaj že izbrisane gospodarske družbe z območja slovenske Istre, v letu 2021 preslepil direktorja latvijske oškodovane družbe.

Prikazoval je, da bo poravnal celoten dolg svoje družbe tako, da je tik pred naročili blaga (naročal je pelete) plačeval manjše zneske dolga ter prikril svoj izstop iz lastništva in zastopništva družbe. To je počel z namenom, da latvijska družba, kljub naraščanju dolga, ni ustavila dobav blaga slovenski družbi.

Osumljeni italijanski državljan je vedel, da so njegove obljube plačil direktorju latvijske družbe lažne in neresnične, saj od avgusta 2021, ko je izstopil iz zastopništva in lastništva slovenske družbe, ni bil več pristojen za odločanje o nabavah in plačilih slednje.

Materialna škoda presega 149.000 evrov. Za kaznivo dejanje Poslovna goljufija je predpisana kazen zapora do desetih let, so sporočili s PU Koper.

poslovna goljufija oškodovanje koper italijan latvijska družba
Naslednji članek

Porast spletnih goljufij: samo letos 230 prijav, škode za več kot 230 tisočakov

Naslednji članek

74-letna Slovenka na Pagu povzročila nesrečo: trije hudo poškodovani

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dule100
14. 08. 2025 12.38
+2
Nekako, bi rekel, najbolj paše v Slovenijo! Tu je najmanj opazen!
ODGOVORI
2 0
blekk
14. 08. 2025 12.37
+2
Tudi novinarje bo treba oreganjat zaradi napačnega poročanja! Ali bo spet izgovor svoboda govora??
ODGOVORI
2 0
konc
14. 08. 2025 12.34
+3
Te sleparje bi bilo treba poslati tja, kjer so delali škodo, pa naj jih pozaprejo. Saj bolj mile kazni kot so jih deležni pri nas, ne morejo dobiti nikjer drugje. Pa še futrati nam jih ne bi bilo treba.
ODGOVORI
3 0
ptuj.si
14. 08. 2025 12.30
+5
Tako, kot našo SB Jesenice, ki jo vodi Svobodnjakinja.
ODGOVORI
5 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089