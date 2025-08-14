Skoraj 150.000 evrov škode: Italijan preslepil latvijsko podjetje

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so na podlagi prijave oškodovane gospodarske družbe iz Latvije opravili preiskavo suma storitve kaznivega dejanja Poslovna goljufija. Ugotovili so, da je 49-letni državljan Italije (začasno prebiva v Sloveniji), ki je bil direktor in lastnik sedaj že izbrisane gospodarske družbe z območja slovenske Istre, v letu 2021 preslepil direktorja latvijske oškodovane družbe.

Prikazoval je, da bo poravnal celoten dolg svoje družbe tako, da je tik pred naročili blaga (naročal je pelete) plačeval manjše zneske dolga ter prikril svoj izstop iz lastništva in zastopništva družbe. To je počel z namenom, da latvijska družba, kljub naraščanju dolga, ni ustavila dobav blaga slovenski družbi.

Osumljeni italijanski državljan je vedel, da so njegove obljube plačil direktorju latvijske družbe lažne in neresnične, saj od avgusta 2021, ko je izstopil iz zastopništva in lastništva slovenske družbe, ni bil več pristojen za odločanje o nabavah in plačilih slednje.

Materialna škoda presega 149.000 evrov. Za kaznivo dejanje Poslovna goljufija je predpisana kazen zapora do desetih let, so sporočili s PU Koper.