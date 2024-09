Obljubili so jim službo, potem pa so jih prisilili v prostitucijo

Prežali so na oškodovanke, ki so izhajale iz ekonomsko in socialno šibkega okolja.

Kot so sporočili, je bilo v preiskavi ugotovljeno, da so kazniva dejanja trgovine z ljudmi v sostorilstvu izvrševale tri osebe, državljani Slovenije in Srbije.

Ti so oškodovanke, ki so izhajale iz ekonomsko in socialno šibkega okolja, po večini iz držav bivše Jugoslavije, preslepili, in jih pod pretvezo dobro plačanega dela pripeljali v Slovenijo, kjer pa so jih nastanili v stanovanjih in turističnih apartmajih na območju Maribora in Ljubljane, in jih prisilili v prostitucijo.

Žrtve so bile pod njihovim stalnim nadzorom, prav tako so jim grozili. Spolne usluge so nudile proti plačilu, del denarja pa so morale izročati osumljenim, ki so si na ta način pridobili najmanj 6.600 evrov protipravne premoženjske koristi.

Identificiranih je bilo šest žrtev, državljank Slovenije, Srbije in Črne Gore.

Eden izmed storilcev je ob tem osumljen tudi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, koristnikom spolnih dejanj je namreč ponujal kokain.

Od treh osumljenih sta bili dve osebi pridržani, ena pa je bila privedena k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je odredil pripor.