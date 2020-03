Obljubljala mu je nebesa, pristal je na trdih tleh realnosti

Koprski kriminalisti so konec februarja zaradi storitve dveh kaznivih dejanj pranja denarja kazensko ovadili državljana Nemčije in državljanko Združenega kraljestva, tako imenovani 'denarni muli'. Gre za osebi, ki sta za druge prenašali denar, pridobljen s kaznivim dejanjem. Kot so sporočili s PU Koper, sta od oktobra 2017 do maja 2018 na svoja bančna računa v Nemčiji in na Škotskem sprejela denar osebe z območja Pirana, žrtve spletne goljufije, ter nato ta denar nakazala naprej na tuje bančne račune, da bi zakrila izvor tega denarja.

Koprski kriminalisti so primer začeli preiskovati zato, ker je oškodovanec piranskim policistom prijavil, da je bil ogoljufan. Neznana oseba ga je namreč preko spletne aplikacije Google Hangouts z lažnivim prikazovanjem in obljubami, da se bo preselila v Slovenijo, se poročila z njim in mu kasneje vrnila denar, prepričala, da je iz svojega bančnega računa, v škodo svojega premoženja, nakazal skupno 33.200 evrov.

Med preiskavo so kriminalisti potrdili, da je oškodovanec spletne goljufije v letih 2017 in 2018 iz svojega bančnega računa na tri različne bančne račune v tujini nakazal skupno 33.200 evrov. Del tega denarja, približno 21.500 evrov, sta prejela na bančne račune kazensko ovadena tuja državljana, ki sta denar v nekaj dneh po prejemu nakazala naprej, s čimer sta poskušala zakriti izvor tega denarja. Državljanka Združenega kraljestva je za 'opravljeno storitev' del tega denarja zadržala zase.

Piranski policisti so zoper neznanega storilca aprila lani podali kazensko ovadbo za sum storitve kaznivega dejanja goljufije, s katerim je bil oškodovan prijavitelj. Koprski kriminalisti pa so omenjeno ovadbo konec februarja letos dopolnili s kazensko ovadbo zoper državljana Nemčije in državljanko Združenega kraljestva, zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj pranja denarja, za kar je predpisana zaporna kazen do dveh let.

Koprski policisti sporočajo, da je bilo na njihovem območju v preteklih letih več primerov spletnih goljufij in posledično pranja denarja, ki izvira iz goljufij, kar je aktualno tudi letos. "Dobro organizirani storilci z računalniškim znanjem po spletu iščejo potencialne žrtve. Ko te odgovorijo na njihova povpraševanja, jih pričnejo zavajati z lažnimi obljubami, da ti v škodo svojega premoženja, na neznane bančne račune nakažejo svoj denar. Žrtve spletnih goljufij storilci zavajajo daljše časovno obdobje, tudi leto in več, ter obljube stopnjujejo, zato so oškodovanci dolgo prepričani, da jim je obljubljeno 'na dosegu roke'."