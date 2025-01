Obljubljala pridobitev soglasij za sončne elektrarne, nato zgolj pobrala denar

Mariborski kriminalisti so na podlagi več prijav oškodovancev zaključili preiskavo večjih kaznivih dejanj poslovne goljufije. Ugotovili so, da sta osumljena v imenu gospodarske družbe in samostojnega podjetnika pri dobavi in montaži sončnih elektrarn oškodovancem obljubljala pridobitev soglasij in izgradnjo elektrarn, vendar so bile storitve v celoti ali le delno neizpolnjene. V dveh letih sta si protipravno pridobila več kot 750 tisoč evrov. Grozi jima do deset let zapora.