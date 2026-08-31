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Črna kronika

Obljubljali so ji zlato, ostala brez 29.000 evrov

Celje , 31. 08. 2026 11.56 pred 24 minutami 1 min branja 4

Avtor:
A.K.
Zlato

Celjski policisti preiskujejo primer naložbene prevare, v kateri je občanka zaradi lažnih obljub o dobičku pri trgovanju z zlatom in nafto izgubila kar 29.000 evrov. Storilec jo je zavedel prek telefonskega klica in preusmeritev na tuje račune.

Na PU Celje poročajo o naložbeni prevari. Kot opisujejo, je v petek občanka podala prijavo glede naložbene prevare, v kateri je bila oškodovana za dobrih 29.000 evrov. Občanko je sredi julija kontaktiral neznanec, ki je klical s tuje številke in jo prepričal v donosno naložbo pri vložkih v nakup zlata in nafte. 

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Občanka je najprej kupila za dobrih 2.000 evrov bitcoin kuponov in kode posredovala neznancu, nato pa v več transakcijah na tuje račune nakazala še 27.000 evrov. Ko je posumila, da bi lahko šlo za prevaro,  je o tem obvestila policiste. Pri naložbenih prevarah pogosto gre za na videz dobičkonosne naložbene priložnosti, kot so delnice, obveznice, kripto valute, žlahtne kovine, nepremičninske naložbe v tujini ali alternativni viri energije. Kaj lahko storite? Bodite sumničavi do ponudb, ki obljubljajo varne naložbe, zagotovljen donos ali velike dobičke, svetujejo policisti. 

naložbena prevara PU Celje spletna goljufija kriptovalute varnost na spletu

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graf
31. 08. 2026 12.27
naivnost nikoli ni bila poceni ...
Odgovori
0 0
dededetox
31. 08. 2026 12.26
Zanimivo! Delavca na tekočem traku ne more nihče oškodovati! Ker dnevno sledi kje je kaka akcija za olje ne pa kako bi oplemenitil karkoli. Kdo je na boljšem?
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+1
1 0
Sventevith
31. 08. 2026 12.18
In prav je tako. Hotela se je okoristiti, pa je bila izkoriščena. Nič zato. Mogoče jo je zdaj izučilo.
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0 0
Tomaž Hacin
31. 08. 2026 12.13
Pohlep je hudič.
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0 0
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