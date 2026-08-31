Obljubljali so ji zlato, ostala brez 29.000 evrov

Na PU Celje poročajo o naložbeni prevari. Kot opisujejo, je v petek občanka podala prijavo glede naložbene prevare, v kateri je bila oškodovana za dobrih 29.000 evrov. Občanko je sredi julija kontaktiral neznanec, ki je klical s tuje številke in jo prepričal v donosno naložbo pri vložkih v nakup zlata in nafte.

Občanka je najprej kupila za dobrih 2.000 evrov bitcoin kuponov in kode posredovala neznancu, nato pa v več transakcijah na tuje račune nakazala še 27.000 evrov. Ko je posumila, da bi lahko šlo za prevaro, je o tem obvestila policiste. Pri naložbenih prevarah pogosto gre za na videz dobičkonosne naložbene priložnosti, kot so delnice, obveznice, kripto valute, žlahtne kovine, nepremičninske naložbe v tujini ali alternativni viri energije. Kaj lahko storite? Bodite sumničavi do ponudb, ki obljubljajo varne naložbe, zagotovljen donos ali velike dobičke, svetujejo policisti.