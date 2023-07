Obnemogli pohodnici zaradi hudega nočnega neurja obtičali pod Tursko goro

Da bi zgodaj prišli na goro, sta turo v Logarski dolini začeli že ponoči. Nekaj pred peto uro zjutraj pa ju je nato zajelo hudo neurje, ki se je razbesnelo nad Slovenijo. "Nevihte so bile sicer napovedane," so opozorili na PU Ljubljana.

Na PU Ljubljana so opozorili še, da se sredi dneva in popoldne predvsem po nižinah pričakujejo velike toplotne obremenitve, zato so pozvali k previdnosti. "Pravilno načrtujte ture, ne zanemarite opozoril in upoštevajte možnost neviht, ki so v gorah izredno nevarne in zelo problematične," svetujejo.