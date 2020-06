Oborožen moški na Cankovi oropal banko in pobegnil, nato pa umrl

Malo po 15. uri so bili murskosoboški policisti obveščeni o ropu banke na Cankovi. Do sedaj je znano, da je oborožen moški vstopil v prostore in od zaposlenih zahteval gotovino. Po dejanju je neznani storilec kraj zapustil in po dogodku v bližini umrl.

Kot so sporočili s PU Murska Sobota, trenutno poteka ogled kraja dejanja, zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin. V banki ni bil nihče poškodovan.

Ko bo znanih več informacij, bodo policisti obvestilo dopolnili.