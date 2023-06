Oborožen rop prodajalne v Mariboru: policija išče storilca

Policisti so bili o ropu na Gosposvetski ulici obveščeni v sredo okoli 8. ure. Glede na prve zbrane informacije je moški star približno 35 let, je suhe postave in visok med 180 in 185 cm. Ima svetle kratke lase in modro-rjave oči. Oblečen je bil v jopico oz. anorak temno modre barve, dolge jeans hlače, čez usta in nos pa si je nadel roza-rdečo ruto.

V prodajalno je vstopil s pištolo, zaposleno odrinil od blagajne in odnesel okoli 900 evrov gotovine. Po ropu je zbežal v smeri proti križišču.