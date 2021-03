Oborožen rop trgovine v Mostah

V soboto okoli 16.30 je v prodajalno v Mostah vstopil neznan moški, pristopil do blagajničarke in s pištolo v roki od nje zahteval denar. Iz odprte blagajne je vzel nekaj sto evrov in kraj zapustil.

Ljubljanski policisti z zbiranjem obvestil še nadaljujejo in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Policija je podala tudi opis storilca: moški, star okoli 20 let, visok okoli 180 centimetrov, zelo suhe postave, svetlo rjavih las, oblečen je bil v svetlo jakno.