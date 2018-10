Oborožen rop v Celju

Policisti PU Celje so sinoči obravnavali rop. Kot s pojasnili, se je ta zgodil na bencinskem servisu, na obvoznici v Medlogu v Celju. Zamaskirana neznana moška, eden je bil oborožen, sta vstopila v prostore bencinskega servisa, zagrozila zaposlenima in od njiju zahtevala denar. Ko sta denar dobila, sta pobegnila.

Eden od storilcev je bil visok okoli 180 cm, srednje postave, oblečen je bil v svetlo siv spodnji del trenerke in črno jakno s kapuco. Obraz je imel prekrit s črnim šalom. Drugi storilec je bil visok okoli 185 cm, vitek, oblečen je bil v črno jakno s kapuco, črn spodnji del trenerke s svetlimi črtami ob strani, na glavi je imel kapo s ščitnikom in preko nje

kapuco. Nosil je črn nahrbtnik in bil oborožen s pištolo.