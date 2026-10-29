Oborožen rop v Kranju: zamaskirana moška zahtevala denar in pobegnila

Včeraj nekaj pred 21. uro so bili policisti obveščeni o ropu v eni izmed trgovin na območju Kranja, so nam potrdili na PU Kranj.
"Po do zdaj zbranih obvestilih sta v trgovino vstopila dva zamaskirana moška ter od uslužbencev zahtevala denar. Svojo zahtevo sta podkrepila tako, da je vsak od njiju v roki imel pištolo. Prilastila sta si denar in s kraja pobegnila," so zapisali na policijski upravi. V dogodku ni bil poškodovan nihče, so še sporočili.
Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled ter s policijskimi aktivnostmi v nadaljevanju tudi izsledili dve osumljeni osebi ter jima odredili pridržanje.
Zaradi intenzivne kriminalistične preiskave nam več informacij na Policiji niso posredovali. Dodali so še, da jih bodo posredovali v naslednjih dneh.
Policisti zbirajo obvestila tudi o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih lahko storila, ter o morebitnih dodatnih oškodovancih. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
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