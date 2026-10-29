Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Oborožen rop v Kranju: zamaskirana moška zahtevala denar in pobegnila

Kranj, 29. 10. 2026 07.23 pred 9 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Policija na terenu

V eni izmed trgovin na območju Kranja se je zvečer zgodil oborožen rop trgovine. Dva zamaskirana moška sta zaposlenim zagrozila s pištolama, zahtevala denar, nato pa pobegnila. Policisti pa so ju kmalu zatem izsledili in pridržali. Poteka intenzivna kriminalistična preiskava.

Včeraj nekaj pred 21. uro so bili policisti obveščeni o ropu v eni izmed trgovin na območju Kranja, so nam potrdili na PU Kranj.

"Po do zdaj zbranih obvestilih sta v trgovino vstopila dva zamaskirana moška ter od uslužbencev zahtevala denar. Svojo zahtevo sta podkrepila tako, da je vsak od njiju v roki imel pištolo. Prilastila sta si denar in s kraja pobegnila," so zapisali na policijski upravi. V dogodku ni bil poškodovan nihče, so še sporočili.

Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled ter s policijskimi aktivnostmi v nadaljevanju tudi izsledili dve osumljeni osebi ter jima odredili pridržanje.

Zaradi intenzivne kriminalistične preiskave nam več informacij na Policiji niso posredovali. Dodali so še, da jih bodo posredovali v naslednjih dneh.

Policisti zbirajo obvestila tudi o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih lahko storila, ter o morebitnih dodatnih oškodovancih. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
rop kranj trgovina

Ob neplačanih davkih dvignil za skoraj 800.000 evrov gotovine

24ur.com Dva roparja, vsak na svoji lokaciji, grozila z orožjem in pobegnila z denarjem
24ur.com Rop trgovine v Kranju: zamaskirana in s pištolama zahtevala denar
24ur.com V Umagu prijeli ugrabitelja ženske
24ur.com Oborožen rop prodajalne v Mariboru: policija išče storilca
24ur.com Pester božič v Šentjerneju: grozili policistom in vanje metali predmete
24ur.com Zamaskiranca grozila s pištolami in oropala bencinski servis
24ur.com Drzne tatvine: dostavljavki iz rok strgal paket, v stanovanju zalotila neznanko
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
alien number 9
29. 10. 2026 08.01
pohvala policiji ampak zastonj delo.......sodnik ju bo tako ali tako izpustil
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
10 znakov, ki lahko nakazujejo, da se bliža porod
10 znakov, ki lahko nakazujejo, da se bliža porod
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
zadovoljna
Portal
Dolga leta sta se izogibala hollywoodskemu blišču, njuna ljubezen pa traja še danes
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, tehtnice čaka veliko topline
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, tehtnice čaka veliko topline
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
Vas je že ob prvem srečanju uvrstil v "predal"? Teorija, o kateri govori ves splet
Vas je že ob prvem srečanju uvrstil v "predal"? Teorija, o kateri govori ves splet
vizita
Portal
Zdravje po 50. letu: zakaj so vaša pljuča bolj na udaru
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
Napitki, ki lahko zmanjšajo lakoto: zdravi so, enostavno jih je pripraviti in pomagajo pri hujšanju
Napitki, ki lahko zmanjšajo lakoto: zdravi so, enostavno jih je pripraviti in pomagajo pri hujšanju
Pogovor v glavi spremeni naše zenice na povsem drugačen način kot govorjenje na glas
Pogovor v glavi spremeni naše zenice na povsem drugačen način kot govorjenje na glas
cekin
Portal
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Plača je prišla, denarja pa že zmanjkuje? Preverite, kam vam vsak mesec neopazno odtekajo evri
Plača je prišla, denarja pa že zmanjkuje? Preverite, kam vam vsak mesec neopazno odtekajo evri
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
moskisvet
Portal
Je bila smrt Kurta Cobaina res takšna, kot so trdili? Novi namigi po 32 letih znova burijo duhove
Zakaj tako radi gledamo grozljivke, čeprav nas je strah?
Zakaj tako radi gledamo grozljivke, čeprav nas je strah?
Vas uspeh drugih spravi v slabo voljo? Odgovor ni nujno zavist
Vas uspeh drugih spravi v slabo voljo? Odgovor ni nujno zavist
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
dominvrt
Portal
5 znakov, da vaša okna pred zimo ne tesnijo več dobro
Finski šov s pasjimi mladički, ki je postal svetovni fenomen z milijoni ogledov
Finski šov s pasjimi mladički, ki je postal svetovni fenomen z milijoni ogledov
Ali je mah na drevju škodljiv?
Ali je mah na drevju škodljiv?
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
okusno
Portal
Zabavni prigrizki za noč čarovnic, ki jih lahko pripravite v zadnjem hipu
Stara priloga s hrustljavo skorjico, ki jo obožujejo tudi otroci
Stara priloga s hrustljavo skorjico, ki jo obožujejo tudi otroci
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Barbar
Barbar
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022