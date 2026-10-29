Oborožen rop v Kranju: zamaskirana moška zahtevala denar in pobegnila

Včeraj nekaj pred 21. uro so bili policisti obveščeni o ropu v eni izmed trgovin na območju Kranja, so nam potrdili na PU Kranj.

"Po do zdaj zbranih obvestilih sta v trgovino vstopila dva zamaskirana moška ter od uslužbencev zahtevala denar. Svojo zahtevo sta podkrepila tako, da je vsak od njiju v roki imel pištolo. Prilastila sta si denar in s kraja pobegnila," so zapisali na policijski upravi. V dogodku ni bil poškodovan nihče, so še sporočili.

Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled ter s policijskimi aktivnostmi v nadaljevanju tudi izsledili dve osumljeni osebi ter jima odredili pridržanje.