Oborožen rop v Kuzmi: storilec z dnevnim izkupičkom pobegnil v gozd

S PU Murska Sobota sporočajo, da so bili policisti danes malo pred 12. uro obveščeni o ropu pri obmejni trgovini v Kuzmi. Po doslej zbranih informacijah je do varnostnika pristopil oborožen moški in mu odvzel dnevni izkupiček. Nato je s kraja peš pobegnil za objektom trgovine v smeri gozda.

Policisti so po prejetem obvestilu nemudoma zavarovali območje in začeli zbirati prva obvestila o dogodku. V okolici so postavili tudi blokadne točke, trenutno pa intenzivno iščejo pobeglega storilca. Po opisu policije gre za moškega, visokega približno 170 centimetrov. Oblečen je bil v črna oblačila, obraz pa je imel v celoti zakrit z masko z izrezom za oči. Med ropom je govoril s štajerskim naglasom.

Ker gre za oboroženo osebo, policija občane poziva k previdnosti. Če bi moškega opazili, naj z njim ne poskušajo vzpostaviti stika ali ga sami ustavljati.