Oborožen rop v Kuzmi: storilec z dnevnim izkupičkom pobegnil v gozd

S PU Murska Sobota sporočajo, da so bili policisti danes malo pred 12. uro obveščeni o ropu pri obmejni trgovini v Kuzmi. Po doslej zbranih informacijah je do varnostnika pristopil oborožen moški in mu odvzel dnevni izkupiček. Nato je s kraja peš pobegnil za objektom trgovine v smeri gozda.
Policisti so po prejetem obvestilu nemudoma zavarovali območje in začeli zbirati prva obvestila o dogodku. V okolici so postavili tudi blokadne točke, trenutno pa intenzivno iščejo pobeglega storilca. Po opisu policije gre za moškega, visokega približno 170 centimetrov. Oblečen je bil v črna oblačila, obraz pa je imel v celoti zakrit z masko z izrezom za oči. Med ropom je govoril s štajerskim naglasom.
Ker gre za oboroženo osebo, policija občane poziva k previdnosti. Če bi moškega opazili, naj z njim ne poskušajo vzpostaviti stika ali ga sami ustavljati.
Vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije, povezane z ropom ali pobeglim storilcem, policija poziva, naj jih čim prej sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. Več informacij o okoliščinah ropa bo znanih po zaključenem ogledu kraja dogodka in zbranih obvestilih.
To pa naj ne bi bil prvi rop te trgovine; 12. novembra 2019 so ukradli za 30.000 evrov nakita, ur, parfumov in cigaret, prodajalna je bila tarča nepridipravov tudi februarja 2020, ko so odnesli za 23.000 evrov blaga. Nazadnje se je rop zgodil decembra lani, ko je oboroženi moški varnostnika oropal za dnevni izkupiček in peš pobegnil v smeri starega mejnega prehoda.
Po neuradnih informacijah Vestnika naj bi šlo tudi tokrat za istega storilca kot decembra, ta naj bi namreč izkoristil čas dopustov in dejstvo, da je varnostnik delo opravljal sam.
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