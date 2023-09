Oborožen rop v Šiški: zvezali prodajalca in odnesli za več tisoč evrov blaga

Rop se je zgodil v soboto okrog devete ure. V dogodku je bil uslužbenec lažje telesno poškodovan, so sporočili ljubljanski policisti, ki so dodali opis storilcev.

"Prvi je nosil rjavo jakno, drugi sinje moder pulover in črn brezrokavnik, tretji pa je bil v povsem črnih oblačilih. Vsi so nosili črno tkanino čez celoten obraz in govorili slovensko. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka," so zapisali v sporočilu za javnost PU Ljubljana.