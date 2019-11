Oborožen rop v središču Nove Gorice

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so bili danes, 15. novembra ob 13.30 uri, obveščeni o oboroženem ropu v eni od trgovin v središču Nove Gorice na Bevkovem trgu. Po prejemu prijave so policisti in kriminalisti z območja Policijske uprave Nova Gorica takoj začeli z aktivnostmi za izsleditev neznanega storilca.

Ni mu uspelu ničesar ukrasti

Po prvih podatkih je neznani storilec oblečen v temnejša oblačila, suhe postave, star približno 30 let in visok okoli 180 cm, vstopil v omenjeno trgovino v središču mesta in od uslužbenke zahteval gotovino, svojo zahtevo pa je podkrepil s predmetom, podobnim pištoli.

Kmalu zatem je nepridiprav pobegnil (v smeri Ulice Gradnikove brigade), nato pa se je za njim izgubila vsakršna sled. Storilcu ni uspelo ničesar ukrasti. Med oboroženim ropom nihče ni bil telesno poškodovan.

Kljub intenzivnemu operativnemu delu in zbiranju obvestil novogoriških kriminalistov in policistov do tega trenutka neznanega oboroženega roparja še niso izsledili. Glede navedenega kaznivega dejanja je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici). Drugih informacij v tem trenutku javnosti ne moremo posredovati zaradi nadaljnjega interesa kriminalistične preiskave.

Policija v zvezi s tem zaproša vse morebitne očividce oz. vse, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije glede oboroženega ropa, da jih sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 oz. pokličejo najbližjo policijsko postajo.