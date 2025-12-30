Naslovnica
Črna kronika

Oborožen ropar obmejne trgovine še vedno na begu

Kuzma, 30. 12. 2025 10.39 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
T.H.
Rop prodajalne v Kuzmi

Vneta iskalna akcija v Pomurju za zdaj še ni obrodila sadov. Po ropu v Kuzmi policija poziva vse, ki bi o dogodku imeli kakršnokoli informacijo, da to informacijo nemudoma sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni policijski telefon 080 1200. Po navedbah lokalnega časnika je bila obmejna trgovina tarča roparjev že v preteklosti.

Poročali smo, da so bili policisti včeraj malo pred 11. uro obveščeni o ropu v obmejni trgovini v Kuzmi na Goričkem. Oborožen moški je pristopil do varnostnika in ga oropal za dnevni izkupiček, nato pa s kraja peš pobegnil v smeri starega mejnega prehoda z Avstrijo.

Policisti so takoj zavarovali kraj dogodka in zbrali prva obvestila. Navedli so, da je osumljenec visok približno 175–180 centimetrov, suhe postave, oblečen je bil v vojaške hlače in črno jakno, na glavi je imel črno ruto in sončna očala.

Preberi še Blokade na Goričkem: policija išče oboroženega roparja

Policisti so postavili blokadne točke v okolici in intenzivno iskali pobeglega storilca, tudi s psi po bližnjih gozdovih. Pri iskanju moškega pomurski policisti sodelujejo tudi z avstrijskimi kolegi.

Rop prodajalne v Kuzmi
Rop prodajalne v Kuzmi
FOTO: Vestnik Jure Kljajić

Kot je poročal Vestnik, je oboroženi neznanec oropal trgovino Kompas shop. Po navedbah časnika to sicer ni prvi rop te trgovine – 12. novembra 2019 so ukradli za 30.000 evrov nakita, ur, parfumov in cigaret, prodajalna je bila tarča nepridipravov tudi februarja 2020, ko so odnesli za 23.000 evrov blaga.

kuzma rop trgovina kompas shop

