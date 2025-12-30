Oborožen ropar obmejne trgovine še vedno na begu

Poročali smo, da so bili policisti včeraj malo pred 11. uro obveščeni o ropu v obmejni trgovini v Kuzmi na Goričkem. Oborožen moški je pristopil do varnostnika in ga oropal za dnevni izkupiček, nato pa s kraja peš pobegnil v smeri starega mejnega prehoda z Avstrijo.
Policisti so takoj zavarovali kraj dogodka in zbrali prva obvestila. Navedli so, da je osumljenec visok približno 175–180 centimetrov, suhe postave, oblečen je bil v vojaške hlače in črno jakno, na glavi je imel črno ruto in sončna očala.
Policisti so postavili blokadne točke v okolici in intenzivno iskali pobeglega storilca, tudi s psi po bližnjih gozdovih. Pri iskanju moškega pomurski policisti sodelujejo tudi z avstrijskimi kolegi.
Kot je poročal Vestnik, je oboroženi neznanec oropal trgovino Kompas shop. Po navedbah časnika to sicer ni prvi rop te trgovine – 12. novembra 2019 so ukradli za 30.000 evrov nakita, ur, parfumov in cigaret, prodajalna je bila tarča nepridipravov tudi februarja 2020, ko so odnesli za 23.000 evrov blaga.
