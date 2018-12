Oborožena in zamaskirana neznanca oropala pošto v Braniku

Policisti OKC PU Nova Gorica so bili ob 9.08 uri obveščeni, da se je v naselju Branik zgodil oborožen rop poštne poslovalnice. Takoj po obvestilu so policisti in kriminalisti z območja novogoriške policijske uprave začeli izvajati aktivnosti, da bi izsledili roparje.

Ugotovili so, da sta pošto oropala dva neznana zamaskirana storilca, eden od njiju je bil oborožen s kratkocevnim orožjem. Od zaposlenih sta zahtevala določeno vsoto gotovine, ki sta jo tudi dobila, svojo zahtevo pa sta podkrepila tudi z orožjem. V času ropa je bila v prostorih pošte še ena stranka (starejša oseba), a pri dogodku ni bil nihče poškodovan.

Po kaznivem dejanju sta storilca zbežala neznano kam. Policija jih v tem trenutku še ni izsledila in nadaljuje s preiskavo vseh okoliščin ropa. V zvezi z ropom so obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici).

Novogoriški kriminalisti v zvezi z oboroženim ropom pozivajo vse morebitne očividce oz. vse, ki bi glede ropa pošte policiji lahko nudili koristne informacije, da pokličejo policiste najbližje policijske postaje oz. znano interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.