Oborožena Italijana oropala črpalko v Šempetru pri Gorici

Rop se je zgodil v soboto okrog 11.19. ure. Novogoriški policisti so na kraj dogodka poslali več policijskih patrulj, ki so ugotovile, da sta roparja s pištolo in nožem zagrozila prodajalcu bencinskega servisa, iz blagajne vzela denar in odšla proti Italiji. Policisti so obvestili italijanske varnostne organe, ki so roparja prestregli nedaleč od slovenske meje.