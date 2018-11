Obračun v Krčevini: strelec krivde ne priznava

Četverica napadalcev, starih od 25 do 29 let, je v noči na 27. maj v Krčevini pričakala 20-letnega moškega, da bi z njim obračunala. Vsi štirje so ob njegovem prihodu in pobegu v hišo nasilno vstopili za njim in ga skušali pretepsti, še pred tem so na dvorišču poškodovali osebni avtomobil.

Ko je na balkon hiše prišel mladeničev 51-letni oče Janko Tomić, jim je zagrozil s pištolo, a jih to ni odvrnilo od napada. Ko je Tomić pritekel na dvorišče, so se vendarle odločili zbežati proti avtomobilu, med begom pa je 25-letnik dobil dve strelni poškodbi, medtem ko je drugi, 29-letnik, poškodbam na kraju dogodka podlegel.