Obračun v Krčevini: tožilstvo predlaga 18 let zapora

Tožilska stran je prepričana, da so podani vsi dokazi za uboj Žana Kreslina in tri poskuse uboja, do katerih je prišlo maja 2018 na domu Tomićevih v Krčevini pri Ptuju, ko je četverica želela obračunati z obdolženčevim sinom Žanom Tomićem.

Po mnenju tožilke Dijane Šeruga Sagadin nikakor ni dvoma, da so napadalci prišli do hiše in začeli z razbijanjem avtomobila, nato pa skušali priti tudi do sina, a bi po njenem zadoščali že streli v zrak z balkona, saj so se napadalci po njih že obrnili in pričeli bežati.

Prepričana je, da je dovolj dokazov o tem, da je obdolženi po strelih z balkona na četverico streljal tudi z dvorišča in to med bežanjem vseh štirih, saj je usodni strel Kreslinu in poškodbo še enega od napadalcev Kristijana Pfajferja povzročil s streljanjem v hrbet, ko so ti bili že na cesti.

"Ker ni znakov, ki bi opravičevali silobran, tudi njegova prekoračitev ni mogoča," je menila tožilka in že vnaprej izrazila nestrinjanje s poznejšim predlogom obrambe, da bi, če bi se sodišče odločilo za obsodilno sodno, kaznivo dejanje prekvalificirali v to veliko milejšo obliko.

Tožilka je tudi spomnila, da izvedenci psihiatrične stroke pri Tomiću niso ugotovili nobene bistveno zmanjšane prištevnosti, zato ni mogoče govoriti o uboju na mah. Edina olajševalna okoliščina je po njenem bila prestrašenost, ker pa obdolženi doslej še ni bil kaznovan za podobna kazniva dejanja in je dalj časa bil pod stresom zaradi groženj sinu, je predlagala nekaj milejše kazni od najvišjih, ki jih določa kazenski zakonik.