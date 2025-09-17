Obramba v primeru Zovkovega umora zahteva izločitev dokazov

Navedbe obrambe osumljenih o neupravičenem sledenju se nanašajo na posnetek, ki so ga v torek predvajali na nadaljevanju sojenja na Okrožnem sodišču v Ljubljani in prikazuje, kako je eden od osumljenih pod avtomobil umorjenega namestil sledilno napravo. Osumljenci naj bi s pomočjo sledilne naprave sledili Satku Zovku in ga 29. novembra umorili na obrobju Ljubljane.
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so po umoru začeli iskati in tajno opazovati osumljenca, ki naj bi pod Zovkov avtomobil namestil sledilno napravo. Policisti so takrat sumili, da je sledilno napravo namestil Jaka Bergant, a se je med sodno preiskavo v začetku januarja izkazalo, da je napravo najverjetneje namestil Abdulhamid Softić.
Tožilstvo in odvetniki osumljenih si posnetek nadzornih kamer tolmačijo različno. Odvetniki obdolženih so na torkovem sojenju zatrjevali, da med Bergantom in moškim s posnetka ni podobnosti, medtem ko je tožilka Nevena Vukčević nazadnje ocenila, da sta si oba moška izjemno podobna, in poudarila, da je tožilstvo takoj, ko se je izkazalo, da Bergant ni namestil sledilne naprave pod Zovkov avtomobil, s tem seznanilo sodišče.
V primeru uspeha obrembe bi morali iz kazenskega spisa izločiti večino dokaznega gradiva
Obramba osumljenih je po navedbah časnika Dnevnik prepričana, da so policisti Bergantu, kljub temu, da on ni bil oseba, na katero se je nanašala odredba za tajno opazovanje, sledili v veri, da jih bo Bergant pripeljal do Dina Muzaferovića - Cezarja, ki mu tožilstvo pripisuje največjo vlogo v tej zadevi. Obramba zato zahteva izločitev dokazov, ki so jih policisti pridobili s tajnim opazovanjem.
Morebiten uspeh obrambe bi po navedbah Dnevnika pomenil, da bi bila iz kazenskega spisa izločena večina dokaznega gradiva.
Iz obtožnice sicer izhaja, da je Muzaferović drugima dvema članoma združbe dejal, naj Zovka v noči na 29. november 2024 počakata pod dovozom v hotel Mons na ljubljanskem Brdu in ga ustrelita. Moška sta Zovka počakala v zasedi, ko se jima je približal z avtomobilom, in vanj izstrelila najmanj 26 nabojev iz dolgocevnega in kratkocevnega avtomatskega orožja. Zovko je zaradi hudih poškodb umrl na kraju zločina.
