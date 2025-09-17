Obramba v primeru Zovkovega umora zahteva izločitev dokazov

Navedbe obrambe osumljenih o neupravičenem sledenju se nanašajo na posnetek, ki so ga v torek predvajali na nadaljevanju sojenja na Okrožnem sodišču v Ljubljani in prikazuje, kako je eden od osumljenih pod avtomobil umorjenega namestil sledilno napravo. Osumljenci naj bi s pomočjo sledilne naprave sledili Satku Zovku in ga 29. novembra umorili na obrobju Ljubljane.

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so po umoru začeli iskati in tajno opazovati osumljenca, ki naj bi pod Zovkov avtomobil namestil sledilno napravo. Policisti so takrat sumili, da je sledilno napravo namestil Jaka Bergant, a se je med sodno preiskavo v začetku januarja izkazalo, da je napravo najverjetneje namestil Abdulhamid Softić.

Tožilstvo in odvetniki osumljenih si posnetek nadzornih kamer tolmačijo različno. Odvetniki obdolženih so na torkovem sojenju zatrjevali, da med Bergantom in moškim s posnetka ni podobnosti, medtem ko je tožilka Nevena Vukčević nazadnje ocenila, da sta si oba moška izjemno podobna, in poudarila, da je tožilstvo takoj, ko se je izkazalo, da Bergant ni namestil sledilne naprave pod Zovkov avtomobil, s tem seznanilo sodišče.