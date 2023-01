Obramba v zadevi Kavaški klan želi izločitev ene od porotnic

Sojenje na ljubljanskem okrožnem sodišču v zadevi Kavaški klan tudi tokrat ni steklo. Obramba je namreč na začetku glavne obravnave predlagala izločitev sodnice porotnice, o čemer bo odločil predsednik sodišča. Naslednji narok je sicer razpisan za četrtek. Enega od obtoženih pa so izločili iz postopka, ker ga znova ni bilo na sodišče.

icon-expand Obravnava v zadevi Kavaški klan. FOTO: POP TV

Sodnik Tomaž Bromše je vendarle začel glavno obravnavo v zadevi Kavaški klan, v začetku katere je predstavil člane sodnega senata. Toda obramba je nato predlagala izločitev ene od sodnic porotnic, ki je pred upokojitvijo 30 let delala v Policiji. Po besedah odvetnice Martine Žaucer Hrovatin taka oseba v očeh obdolžencev ne more delovati nepristransko, saj gre za kazensko zadevo, v kateri so številna procesna vprašanja povezana tudi z zakonitostjo in pravilnostjo delovanja Policije. O predlogu bo odločil predsednik sodišča. Ker tudi na današnji narok na sodišče ni bilo obtoženega Daliborja Kožula, ga je sodnik izločil iz postopka. Tako je ostalo 14 obtoženih, ki jih obtožnica bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge.

Po zaključenih predobravnavnih narokih naj bi se glavna obravnava po prvotnih napovedih začela v torek, a senat takrat še ni začel zasedati, zato je sodnik Bromše v torek izpeljal narok za preizkušanje zakonitosti dokazov z zaslišanjem prič. Ni še namreč odločil o predlogu za izločitev nekaterih dokazov. Tako so v torek zaslišali direktorja podjetja za izposojo vozil Navis Mobil Ivana Ščeka in nekdanjega zaposlenega v tem podjetju Franca Hribovška, ki sta odgovarjala na vprašanja o zasegu podatkov iz naprav GPS, ki so bile nameščene v avtomobilih, ki naj bi jih uporabljali tudi nekateri obtoženi. Predvideno je bilo tudi zaslišanje solastnika podjetja Navis Mobil Semirja Hajdarpašića, ki pa so ga preložili. Kot je danes pojasnil Bromše, je Hajdarpašić v torek pristopil skupaj s svojim zagovornikom in dejal, da je v kazenskem postopku, ki je povezan tudi z vsebino, o kateri naj bi bil zaslišan kot priča, zato lahko pove le tisto, kar je kot zagovor podal v tistem postopku, pri čemer je predložil pisni zagovor. Kako bodo te njegove izjave upoštevali ter če in kako ga bodo zaslišali, bodo po Bromšetovih napovedih še odločili.

Med dokazi, za katere obramba predlaga izločitev, so tudi tisti, ki jih je Policiji in tožilstvu posredoval skesanec Darko Nevzatović, še preden je v začetku junija 2020 postal tajni delavec Policije. Kot je danes pojasnil Bromše, o predlogu ne more odločiti brez Nevzatovićevega zaslišanja, za to zaslišanje pa je potrebno usklajevanje državnih organov. Ob tem je napovedal, da bodo v nadaljevanju postopka poslušali njegove izpovedbe iz preiskave kot del dokaznega postopka, sledilo pa bo tudi zaslišanje.