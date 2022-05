Obramba Verhovnikove še pred sojenjem zahteva izločitev dela dokazov

Na mariborskem sodišču se je namesto začetka sojenja nadaljeval predobravnavni narok zoper Patricijo Verhovnik, ki jo obtožnica bremeni pomoči pri poskusu umora januarja letos v Poljčanah. Potem ko 21-letnica prejšnji teden ni priznala krivde, obramba še pred sojenjem poskuša z zahtevo za izločitev dela dokazov, povezanih z zaseženimi telefoni.

Zagovornik Patricije Verhovnik Urban Seničar je zahteval izločitev privolitve obtožene, ki jo je ta dala policistom za odvzem enega od dveh njenih mobilnih telefonov. Prvega so ji zasegli ob njenem pridržanju 18. januarja, drugega pa ob zaslišanju na mariborski policijski upravi. Čeprav je tožilka Tadeja Majcen temu nasprotovala, saj da je Verhovnikova podpisala pisno privolitev, je Seničar vztrajal, da je dokument podpisala kar nekaj časa za tem, ko so ji telefon že odvzeli in se je ta nahajal v rokah policistov.

icon-expand Patricija Verhovnik FOTO: POP TV

Danes so zato na zaslišanje pripeljali dva kriminalista, da bi se pozanimali o okoliščinah glede zaplembe telefona. Medtem ko je Darko Nerat povedal, da je na odločbi o pridržanju kot odgovorna oseba zgolj podpisan in da pri pridržanju ni sodeloval ter da obdolžene ni nikoli videl, je Marko Vehovar večkrat zatrdil, da mu je Verhovnikova telefon prostovoljno izročila sama ob zaslišanju na policiji, kamor sta jo privedla policista iz Šmarja pri Jelšah. Kot je povedal, so ji povedali, da lahko telefon izroči prostovoljno, v nasprotnem primeru pa bodo to storili z odločbo sodišča za hišno preiskavo. Obdolžena se je odločila, da jim ga bo izročila sama. Na vprašanja njenega zagovornika je odgovoril, da se ne spomni, da bi ga v tem času imel pred njim v rokah še kdo drug. Ob tem je še pojasnil, da v primeru zasega telefon izključijo, zapečatijo, zapečatenega slikajo in ga pošljejo v nadaljnjo preiskavo. Koliko so dokazi v telefonu sploh obremenjujoči za Verhovnikovo, za zdaj še ni jasno, saj tožilka še ni prebrala obtožnice, kar se bo zgodilo šele na začetku glavne obravnave. Predobravnavni narok bodo z zaslišanjem štirih policistov iz Šmarja pri Jelšah, ki so bili prisotni pri njenem pridržanju, nadaljevali 3. junija, obdolžena pa se noseča medtem še vedno nahaja v hišnem priporu.