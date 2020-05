Obramba znova predlagala odpravo pripora Juliji Adlešič

Boris Grobelnik je predlog za odpravo pripora utemeljil s tem, da pri Juliji Adlešične obstaja ponovitvena nevarnost, poleg tega pa po njegovem mnenju pripor traja "že preko razumnega roka", to je več kot eno leto. Opozoril je tudi, da obtožena po poškodbi roke še vedno potrebuje zdravljenje. Tožilec Sedin Kičin je sodni senat pozval, naj odvetnikov predlog zavrne.

Sicer so danes na sodišču prisluhnili izvedencu strojne strokeIgorju Šmajdku, izvedencu sodne medicine Jožetu Balažicu in policistu Marku Oblaku. Šmajdek je preveril delovanje krožne žage, s katero si je Adlešičeva poškodovala roko. "S takšno žago se zelo težko zgodi nesreča, so pa nesreče vedno mogoče," je na vprašanje obrambe povzel svoje ugotovitve.

Balažic je pojasnil, da sem ni videl poškodovane roke, ampak se je moral opreti na medicinsko dokumentacijo. Predlagal je, da bi skupaj s Šmajdkom opravila rekonstrukcijo dogodka, ki bi natančneje pokazala, ali in kako bi lahko prišlo do poškodbe, ki je doletela Adlešičevo. Je pa opozoril, da je človeška kost "kompaktna zadeva" in je za njeno rezanje potrebna velika sila.

Oblak se je med opravljanjem službe skupaj s policijskim kolegom pripeljal na kraj nesreče. Pojasnil je, da je bil ob njunem prihodu odrezan del roke na škarpi. Po navodilih operativno-komunikacijskega centra sta roko povila z gazo, jo dala v vrečko, priložila kocki ledu, nato pa sta jo odpeljala v ljubljanski klinični center. V kakšnem stanju je bila žaga, nista videla.

Obtožnica Adlešičevi in njenemu partnerju Sebastienu Abramovu ter njegovima staršema Tinki Huskićin Gorazdu Colaričuočita poskus zavarovalniške goljufije. Abramov, Huskićeva in Adlešičeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Abramov in Adlešičeva sta zaradi ponovitvene nevarnosti od 8. marca lani v priporu.

Adlešičeva si je januarja lani odrezala levo roko. Trdi, da je šlo za nesrečo pri žaganju vej s krožno žago, a je po mnenju tožilca Kičina to storila namerno, da bi od zavarovalnic dobila odškodnino. Adlešičevo je namreč Abramov pred tem življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. V primeru invalidnosti bi se ji obetalo vsaj 1,22 milijona evrov odškodnine.

Obramba obtoženih je danes predlagala, naj sodišče pridobi tudi mnenja izvedencev s področij varstva pri delu, biomehanike in plastične kirurgije. Tožilec pa je predlagal, naj si izvedenca Šmajdek in Balažic skupaj ogledata delovanja žage in ocenita možnost poškodbe. Glavno obravnavo bodo nadaljevali v sredo. Obtožnico zoper četverico je tožilstvo vložilo konec julija lani.