Obravnavali 109 voznikov, ki niso bili pripeti z varnostnim pasom

Novomeški policisti so včeraj na območju PU Novo mesto poostreno preverjali, ali vozniki med vožnjo uporabljajo varnostni pas in ali so otroci v vozilih varovani z ustreznim zadrževalnim sistemom. Med 7. in 14. uro so ugotovili kar 109 kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu in več drugih kršitev cestnoprometnih predpisov.