Obraz zakril z majico in z nožem oropal bencinski servis

Policisti Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da dosedanja preiskava ropa bencinskega servisa na Dobrovi kaže, da je neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar, zahteve pa podkrepil z nožem.

Ropar je iz blagajne odtujil nekaj bankovcev in peš pobegnil s kraja.

Policija je sporočila tudi opis storilca. Ta je visok med 175 in 180 centimetrov, oblečen je bil v črno kratko majico, temno moder spodnji del trenirke, obute je imel črne čevlje, obraz pa je imel zakrit z majico.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.