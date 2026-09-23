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Črna kronika

Obraz zakril z majico in z nožem oropal bencinski servis

Ljubljana, 23. 09. 2026 08.36 pred 50 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.P.
Rop

Ljubljanski policisti so bili v torek zvečer obveščeni o ropu bencinskega servisa na Dobrovi. Neznani storilec je po doslej zbranih informacijah vstopil v prodajalno in z nožem v rokah od uslužbenke zahteval denar.

Policisti Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da dosedanja preiskava ropa bencinskega servisa na Dobrovi kaže, da je neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar, zahteve pa podkrepil z nožem.

Ropar je iz blagajne odtujil nekaj bankovcev in peš pobegnil s kraja.

Policija je sporočila tudi opis storilca. Ta je visok med 175 in 180 centimetrov, oblečen je bil v črno kratko majico, temno moder spodnji del trenirke, obute je imel črne čevlje, obraz pa je imel zakrit z majico.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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KOMENTARJI5

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Pajo_36
23. 09. 2026 10.06
Ker vzgajate svoje sončke, da so samo oni un potem dolgo nobenega, bo treba mega zaostrit zakonodajo. Kazen za tole 20 let, pa naj pol razmišlja...Da bi mene za blagajno dobil, kaj bi mu JM res.
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0 0
IKOSS
23. 09. 2026 09.51
Ponovno nazoren primer iz prakse, kako uspešno je policija sposobna zagotoviti osebno varnost ter varnost premoženja. Navzlic številnim takšnim incidentom, si nekateri še vedno zatiskajo oči pred obstojem tega vedno bolj perečega družbenega problema!
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+2
2 0
Dolgočasnež
23. 09. 2026 09.30
tega bo čezdalje več...kriza je že tako pred vrati plus razni migrantje balkanski ali še od dlje z preveč časa ter premalo denarja
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+3
3 0
Morgoth
23. 09. 2026 09.27
A je govoril slovensko? "Daj pare" pa to?🤡🤡🤡
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+3
5 2
MonkGovori Burns
23. 09. 2026 09.41
Vesoljščino je hovoril. Pare veliko v ekonom loncu dosežemo pri nižji temperaturi, dobro6 West..
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+1
1 0
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